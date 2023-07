Carlos Hermosillo, ex delantero del Club América, le ha advertido a Julián Quiñones, reluciente refuerzo de las Águilas, que la exigencia será mayor a la que tenía en el Atlas FC.

Julián Quiñones ha sido contratado como refuerzo estrella del Club América para este torneo y Carlos Hemosillo le advirtió al ex jugador de Atlas FC.

El colombiano proviene del Atlas FC, donde se volvió más que figura siendo puntal para ganar dos títulos de Liga de forma consecutiva.

Después de muchas negociaciones, el Club América al fin consiguió que los Rojinegros hayan soltado al ex jugador del Club Tigres, por el que se dice pagaron cerca de 153 millones de pesos.

Carlos Hermosillo le exige a Julián Quiñones

A pesar de que Carlos Hermosillo es catalogado como la máxima estrella del Cruz Azul, no se puede olvidar que inició en el Club América, donde ganó títulos de goleo y también títulos de Liga MX.

Con la autoridad que le da sus antecedentes futbolísticos, el ex goleador señaló que Julián Quiñones debe de estar consciente de que el Club América no es lo mismo que el Atlas FC.

Hermosillo indicó en sus redes sociales: “Jugué en América durante 5 años y vi pasar jugadores de todo tipo, no quiere decir que Quiñones sea uno más, pero qué se espera de él, sobre todo qué esperan los aficionados americanistas. No es lo mismo jugar en América que en Atlas”.

El ex dirigente del deporte mexicano, dejó en claro que esto no quiere decir que “menosprecio al Atlas FC, pero la realidad es que no es la misma exigencia... No es la misma presión, no es la misma institución”.

El Club América presentó a Julián Quiñones como su nuevo refuerzo para el Apertura 2023. (Tomada de Video / Tomada de Video)

Los números de Julián Quiñones

Julián Andrés Quiñones de 26 años de edad, jugará en su quinto equipo en la Liga MX, ahora que fue fichado por el Club América.

El colombiano llegó a México en el 2016 comprado por el Club Tigres, que lo prestó a diferentes equipos como Venados de Mérida, Lobos BUAP, Club Tigres y el Atlas FC.

Ha jugado un total de 206 juegos, en la Expansión y l a Liga MX, anotando 71 goles.

