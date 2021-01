Carla Rossi expresó en su cuenta de Twitter que se dirijan con más respeto hacia María Antonia Is.

Carla Rossi, la actual directora técnica del equipo Gallos Femenil, desató cientos de reacciones en redes sociales al salir en defensa de la española María Antonia Is, mejor conocida como Toña Is.

A través de su cuenta de Twitter, la entrenadora de futbol, Carla Rossi pidió que las personas se dirijan con "más respeto" hacia la campeona del mundo Toña Is, quien es directora técnica de Las Tuzas de Pachuca , desde diciembre de 2020.

Hasta el momento se desconoce qué generó su molestia, sin embargo, Carla Rossi manifestó que no conoce a ciertas personas por su nombre en diminutivo , pero dejó en claro que su petición es para Toña Is, debido a que es la campeona del mundo en la categoría Sub-17.

“Tenita, Tomasito, Santiaguito, Vucetichito, Ambricito, Tuquita, Pity... bueno ese no. Yo no los conozco así, más respeto para la campeona del mundo, por favor”. Carla Rossi

Internautas reaccionan al tweet de Carla Rossi

Después de que Carla Rossi escribió su tweet, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, por lo que hubo usuarios que a modo de burla la llamaron ‘Carlita’ , mientras que otros destacaron que llamar a las personas por su nombre en diminutivo no tenía nada de malo, y que hasta pudiera ser de cariño.

Sin duda la opinión de Carla Rossi dividió las opiniones de los internautas, incluso algunos resaltaron que hay figuras del futbol a quienes los llaman por su nombre en diminutivo y no les afecta.

Por otro lado, otros usuarios reiteraron que Carla Rossi se refería a Toña Is, la nueva directora técnica de Las Tuzas, por lo que especulan que un comentarista pudo llamarla ‘ Toñita ’ y no fue de su agrado.

Además de ser campeona del mundo, María Antonia Is es campeona de España y Europa; y en 2019 fue nominada al premio The Best en la categoría de mejor entrenadora.