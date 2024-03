Un escupitajo y hasta una patada a la banca fueron las maneras de mostrar que a Santiago Giménez no le gustó nada ser relegado del triunfo de la Selección Mexicana ante Panamá. El tremendo berrinche con el Tri fue evidenciado en un video que ya circula en redes sociales.

La Selección Mexicana armó una fiesta en el El AT&T Stadium, pero Santiago Giménez no fue invitado. Jaime Lozano realizó sus cinco cambios ante Panamá; en ninguno apareció el delantero del Feyenoord, quien demostró su molestia con un berrinche en la banca.

Para el duelo de Semifinales de la Nations League de la Concacaf ante Panamá, Jimmy Lozano se la jugó con Henry Martín en la ofensiva, acompañado por Julián Quiñones y Uriel Antuna en los costados.

Para la segunda mitad, Hirving Lozano y Orbelín Pineda refrescaron el ataque. Con el partido controlado y el 0-3 en el marcador, Lozano no movió más su ofensiva y apenas hizo un par de cambios con Luis Romo (por Edson Álvarez) y Jesús Orozco (por Johan Vásquez).

El berrinche de Santiago Giménez por no jugar con el Tri

Henry Martín al once del Tri; Santiago Giménez a la banca. Jaime Lozano apostó por la experiencia del delantero americanista por encima del jugador mexicano mejor valorado del momento.

La Selección Mexicana no necesitó de Santiago Giménez para vencer a Panamá y lo relegó al banquillo. Al delantero no le pareció la decisión del técnico y en su camino a la banca de suplentes hizo tremendo berrinche, que no pasó desapercibido en redes sociales.

El calentamiento terminó cuando Jaime Lozano agotó sus cambios ante Panamá y los suplentes se fueron a sentar. Santiago Giménez fue el primero en partir con una actitud que denotaba su molestia: pateó el banquillo y hasta un escupitajo lanzó.

Santiago Giménez y un paso deslucido con Selección Mexicana

Santiago Giménez sólo ha disputado 24 partidos con la Selección Mexicana, la mitad de ellos bajo el mando de Jaime Lozano. Sólo registra cuatro goles y dos han sido en la gestión del entrenador tricolor en el banquillo.

El gol más importante de Santi Giménez con la Selección Mexicana llegó en la Final de la Copa Oro 2023. El delantero del Feyenoord marcó el tanto del triunfo sobre Panamá en el SoFi Stadium de California, Estados Unidos.

Su primer gol bajo el mando de Jaime Lozano llegó también en la Copa Oro, pero en fase de grupos para sellar el triunfo de 1-3 sobre Haití. Sus otros dos goles con la Selección Mexicana mayor llegaron con Gerardo Martino en un par de amistosos (vs Chile 2021 y vs Nigeria 2022).

Una de las grandes asignaturas pendientes de Santiago Giménez son los penaltis. El mexicano falló ante Surinam en un juego de la Nations League (2023) y en el amistoso frente a Australia (2023).

Los números de Santiago Giménez con la Selección Mexicana: