Marco Fabián, exfutbolista de Chivas reveló en entrevista para Miguel Ponce que Jorge Vergara, exdueño del Guadalajara, lo obligó a pedirle a la afición que “no lo abuchearan” tras sus indisciplinas en el equipo.

Marco Fabián tuvo un buen momento futbolístico con Chivas, equipo en el que fue considerado como una joya que podría marcharse a Europa, algo que consiguió, pero que tuvo que superar momentos de indisciplina.

Marco Fabián mencionó que le costó madurar en el tema futbolístico para tomar buenas decisiones, mismas que lo llevaron a ser obligado por Jorge Vergara a pedirle a la afición que no lo abuecharan.

En el Apertura 2013, cuando Chivas se mantenía en una crisis deportiva en el que Marco Fabián era señalado por su bajo nivel y sus indisciplinas, por lo que la directiva de Chivas lo obligó a leer una carta en la que no estaba de acuerdo.

¿Qué pasó con Marco Fabián en la mítica conferencia de prensa donde pidió que no lo abuchearan?

Marco Fabián vivía con problemas de indisciplina por allá del 2013, por lo que su bajo rendimiento merecía una explicación, y Jorge Vergara, mediante su directiva, obligaron al mexicano a dar la cara a la afición.

“Llegó a entrenar con Chivas, y llega la jefa de prensa, yo estaba chavito, 22 o 23 años, no tomaba buenas decisiones, no era un jugador experimenta, llega y me da una carta ya escrita con lo que tenía que decir”

Tienes que leer esta carta, yo no era tonto, la leí, y me dio risa, le dije, oye Genia, como voy a decir que no me abuchee la gente, se van a reir de mi, y me dijo, son órdenes de Jorge Vergara”, reveló marco Fabián.

Marco Fabián se vio obligado a leer la carta a la afición y tal como pensó, causó risas, y burlas para el jugador, lo que hizo que se molestara con la directiva de Chivas.

Si no quería tener problemas con Jorge Vergara, debía leerla, dice Marco Fabián

Marco Fabián reveló en la entrevista que prácticamente lo obligaron a dar esa mítica conferencia de prensa en la que pidió que “no lo abuchearan”, debido a que no quería tener problemas con Jorge Vergara en Chivas.

“Tenía que leer esa carta, ya estaba autorizada por Jorge Vergara, entonces si no quería tener problemas con la directiva, había que dar la conferencia para leer la carta”, reveló Marco Fabián.

Marco Fabián dice que la conferencia de prensa ya estaba, solo le dio chance de medio leerla, “como niño chiquito, la vas a leer porque la vas a leer”, aseguró el ex de Chivas.