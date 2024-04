El ex mariscal de campo, Tom Brady, dio de qué hablar ya que en una entrevista declaró que podría regresar otra vez a la NFL y aquí te decimos con qué equipo volvería.

Tom Brady, el siete veces ganador del Super Bowl, dijo que podría salir del retiro y regresar a jugar en la NFL pues aún no ha descartado la posibilidad de que lo veamos de nuevo en el emparrillado.

En una entrevista de un podcast, Tom Brady dijo sin pensarlo que no se opone a la idea de que un equipo lo llame pues él sigue estando en buena forma y siempre podrá seguir lanzando el balón.

¿A qué equipo de la NFL regresaría Tom Brady?

Tom Brady podría regresar a la NFL ya que en una entrevista de un podcast llamado DeepCut with VicBlends, dijo que no se opone a la idea de jugar otra vez como mariscal de campo.

El entrevistador le preguntó a Tom Brady que qué haría si los San Francisco 49ers tuvieran una baja en los playoffs y lo llamaran para que fuera su mariscal de campo.

Brady, sin dudar, respondió: “San Francisco 49ers, Patriots, Raiders, nunca lo sabes, pero no me opondría. Siempre estaré en buena forma y si puedo pasar el balón, no me opondría. Entonces podría volver, sería como si Michael Jordan regresara”, mencionó Brady.

Sin embargo, esto solo es un rumor pues Tom Brady dijo que no está seguro de que la NFL lo deje jugar otra vez ya que muy pronto se convertirá en dueño minoritario de los Raiders.

Tom Brady será propietario de los Raiders

Tom Brady está en la espera de que la NFL le permita adquirir al menos el 10 por ciento de los Raiders y para que esto sea posible, necesita 24 votos a favor de los propietarios de otros equipos.

“Estamos entusiasmados de que Tom Brady se una a los Raiders. Es emocionante porque será apenas el tercer jugador en la historia de la NFL en convertirse en propietario” comentó Mark Davis.

Además, Tom Brady firmó un contrato por 10 años con Fox Sports para ser el analista principal en esta temporada 2024 a cambio de 375 millones de dólares (6 billones de pesos mexicanos).