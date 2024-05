Piojo Herrera se encuentra en busca de un equipo después de ser despedido por los Xolos de Tijuana, hace unas semanas. Sin embargo, ningún equipo de la Liga MX lo ha contactado.

El exentrenador de los Xolos, Miguel Herrera, salió de Tijuana después de su peor época como Director Técnico, su equipo fue de los peores de la Liga MX.

De hecho, terminó en el lugar 16. Solo pudo ganar 2 partidos de 17, pero esa mala racha no empezó en este Clausura 2024.

Viene de mucho más atrás, y es que, Herrera llegó a Xolos desde febrero del 2023, con la misión de levantar ese equipo que algún día estuvo en la cima. Sin embargo no pudo salvarlo de perder y perder.

¿Nadie de la Liga MX quiere al Piojo Herrera? Reveló ofertas de otros países

Piojo Herrera habló con David Faitelson en su nuevo programa, Faitelson sin censura, y habló sobre su situación actual, si algún equipo de la Liga MX lo ha buscado o de otra liga.

El exDT de Tijuana, Miguel Herrera se sinceró y dio respuestas que podría sorprender a varios: “Me han llamado representantes, no me ha llamado ningún equipo de la Liga MX. Me han querido llevar a Arabia y a Qatar, creo que es un mercado interesante, pero aquí al lado (Estados Unidos) puede haber una mejor propuesta porque está sonando mi nombre en la MLS. Hay que esperar, no hay prisa, la MLS tiene sus tiempos muy distintos a los del futbol mundial, entonces hay dos o tres equipos que está sonando mi nombre, me han llamado y por supuesto estoy abiertisimo, es una liga muy interesante.”

Se debe destacar que Miguel Herrera, cada vez que hablaba sobre la MLS no podía ocultar su emoción, es decir, se podría decir que no va a elegir un equipo que no sea de Estados Unidos.

Aunque en otro momento de la conversación dijo que al equipo que regresaría sin pensar es el América.

¿Miguel Herrera regresaría a la Selección Mexicana?

Piojo Herrera ya tuvo también su paso por la Selección Mexicana, en aquella ocasión las cosas terminaron muy mal.

Debido a una agresión de Miguel Herrera al comentarista Martinoli, lo despidieron y su nombre ya no ha vuelto a sonar.

Ahora comenta que no le cerraría las puertas al Tri, pero no es una prioridad para el exentrenador de Xolos.