No cabe duda de que la relación entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Óscar de la Hoya está prácticamente rota, y muestra de ello fue lo que se dijeron en redes sociales.

Fue Óscar de la Hoya el que comenzó el pleito en redes sociales, al criticar los consejos que Canelo le dio a Dylan Castillo en un video publicado por la cuenta ‘SupremeBoxing’.

Como era de esperarse, Canelo reaccionó casi de inmediato, aunque, a diferencia de Óscar de la Hoya, fue directo en contra del que fuera su expromotor en Golden Boy.

El pugilista mexicano, quien disfruta su luna de miel en Europa, reventó al ‘Golden Boy’, a quien le pidió el favor de irse a la mier%&.

Fue en septiembre del 2020 cuando, harto de no poder pelear, Canelo Álvarez demandó a Golden Boy Promotions y DAZN.

El mexicano acusó un incumplimiento de contrato, mismo que le habría provocado daños por, al menos, 280 millones de dólares, es decir, 6 mil millones de pesos.

Al final, Canelo ganó la demanda y pasó a ser agente libre, por lo que pudo manejar su carrera a su antojo, eligiendo a Callum Smith como su primer rival en diciembre del 2020.

Previo a su última pelea, la cual ganó el 8 de mayo ante Billy Joe Saunders, Canelo Álvarez dio una polémica entrevista en la que habló sobre Óscar de la Hoya.

El tapatío aseguró que él siempre le fue leal, pero no recibió el mismo trato, pues señaló que el estadounidense sólo se preocupaba por saber qué iba a tomar.

“Siempre fui muy leal con Golden Boy Promotions, pero él no hace nada en Golden Boy. Se la pasa preocupado por tomar y andar en otras cosas (...) Los que están en esa empresa solo ven por su beneficio, no por los peleadores y Oscar de la Hoya no conoce de lealtad”

Canelo Álvarez