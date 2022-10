Canelo Álvarez sigue aumentando su fortuna gracias a sus múltiples negocios, pero también se lo debe a las enormes cantidade de dinero que se embolsa después de un combate.

No obstante, Eddie Hearn, director de Matchroom Boxing quien organiza las peleas de Canelo, dijo para Milenio que es difícil que Canelo tenga peleas en México constantemente por el tema económico y es que, no se comparan los dólares que gana en Estados Unidos.

“La herencia, la historia de México, los fanáticos y el conocimiento del deporte y no solo eso, muchos fans en Estados Unidos amantes del boxeo y de Canelo son de México, pero creo que el problema con venir a México y razón por la que los demás no lo hacen es porque no puedes generar el gran dinero. Por eso se llevan los shows a otros lugares”, aseguró.

Aunque, también consideró que es importante llevar a los peleadores a su país de origen.

“Hacer un evento de Canelo Álvarez en México, en el Estadio Azteca o donde sea, el ver tanta gente sería algo histórico y siento que a Canelo le encantaría, pero estarías dejando pasar una cantidad grande de dinero, pero también creo que es importante llevar a esos peleadores a sus lugares de origen”, dijo.

Canelo Álvarez y las posibilidades de pelear en el Estadio Azteca

Por otro lado Eddie Hearn habló sobre las posibilidades que tiene Canelo de pelear en el Estadio Azteca, las cuales no son muchas.

“Para mí, pelear a nivel internacional, no solo en México, pelear en Londres, en el Medio Oriente, en Japón… Para mí es lo que las figuras globales deben hacer. Para mí ver el Estadio Azteca sería algo muy especial, pero como dije, es difícil, pero también es un hombre muy orgulloso y siento que sería emocionalmente muy especial traer una pelea para su gente”, agregó.

