Asimismo, el Canelo Álvarez aseveró que no tiene nada que demostrarle a sus críticos.

México.- Aquellos que saben de box consideran que Canelo Álvarez es el mejor libra por libra del mundo, al menos fue lo que señaló el propio boxeador tapatío, quien este sábado 19 de diciembre enfrentará a Callum Smith.

En entrevista con TUDN, Canelo Álvarez explicó que sus éxitos se deben en buena medida a la gran confianza que siempre ha tenido, pues, relató, desde chico se sentía el mejor del mundo pese a que todavía no lo fuera.

Además, aseguró que más allá de las críticas, lo que en verdad le interesa es la opinión de aquellos que saben de boxeo, quienes suelen ponerlo como el mejor libra por libra del mundo.

“Estoy consciente, para los conocedores, para los que saben de boxeo, estoy catalogado como el mejor libra por libra. Yo siempre me he sentido el mejor desde niño, por eso estoy donde estoy, porque aunque no era, me sentía y la confianza, el sentirte, eso es lo que te hace, por eso estoy aquí. Muchos dirán que no pero los que saben me tienen como el mejor libra por libra y eso es lo que más me interesa” Canelo Álvarez

No tengo nada que demostrar: Canelo Álvarez

Aunque el Canelo Álvarez registra campeonatos mundiales en cuatro categorías distintas, lo cierto es que un sector de la afición mexicana mira sus éxitos con cierto escepticismo, ya que muchos consideran que le falta ofrecer una gran pelea para meterse dentro de los históricos de la disciplina.

Sin embargo, el boxeador tapatío descartó que tenga algo que demostrar, toda vez que está consciente de que se ha esforzado al máximo en cada una de sus funciones. Aunado a ello, afirmó que el problema lo tienen quienes no saben reconocer su calidad.