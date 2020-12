Edén Muñoz, de Calibre 50, se dio a la tarea de escribir una canción de desamor inspirada en los fracasos del Cruz Azul.

México.- La más reciente “cruzazuleada” de La Máquina continúa dando de qué hablar a casi una semana de que sucediera. Prueba de ello que el cantautor Edén Muñoz, voz principal de la banda Calibre 50, realizó una canción al respecto, misma que compartió en Instagram.

Como es bien sabido, la “cruzazuleada” es toda aquella derrota que, ante todo pronóstico, ocurre en los minutos finales de algún partido. Un ejemplo claro de ello es el descalabro que los celestes sufrieron al dejar ir una ventaja de 4-0 frente a los Pumas en las Semifinales del Guard1anes 2020.

Es por esto que Edén Muñoz se dio a la tarea de hacer una letra con alusión a esta clase de fracasos que el Cruz Azul lleva sufriendo 23 años, tiempo en el cual no ha levantado no un solo título de Liga MX.

“Pero ya son muchas y no veo la buena, si a fallar se aprende entonces soy la escuela. No sé si pensar que el amor no fue pa’ mí y si es así, entonces para qué nací, la ‘cruzazulié’ contigo, soy el rey del ya merito, yo era escéptico y creo que ya tengo la maldición” Edén Muñoz

América provocó el surgimiento de las cruzazuleadas

El origen de este peculiar “ verbo ” se remonta al 2013, cuando La Máquina parecía encaminada a ganar ese ansiado noveno título de Liga MX; sin embargo, el América, su máximo rival deportivo, protagonizó una espectacular remontada con un gol del portero Moisés Muñoz incluido.

Aunque todo parece indicar que la “maldición” de Cruz Azul a la que hace referencia el cantante de Calibre 50 comenzó desde mucho antes, pues dicho equipo acumula seis subcampeonatos desde 1997, año en que consiguió su último campeonato de Liga MX.

De hecho, La Máquina es el equipo con más subcampeonatos en el futbol mexicano al sumar 11. Además, en 1999 perdió la Final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, lo cual deja de manifiesto que los duelos decisivos nada más no se le dan.