¡Habrá lleno en CU! Se agotan boletos para el Clásico Capitalino

A través de redes sociales, Pumas dio a conocer que se vendieron todos los boletos para el duelo del próximo viernes en el que recibirán al América

No cabe duda de que uno de los partidos más esperados de la temporada es el que protagonizarán Pumas vs América el próximo viernes 6 de marzo en Olímpico Universitario, un Clásico Capitalino que tendrá, una vez más, un lleno total.

El equipo de la UNAM anunció a través de sus redes sociales que se vendieron todos los boletos para el partido que tuvo que se reprogramado para disputarse este viernes.

"El Olímpico Universitario se pintará de azul y oro con su apoyo. ¡Gracias, afición universitaria! Club Universidad

⛔ Boletos agotados ⛔



El Olímpico Universitario se pintará de azul y oro con su apoyo. ¡Gracias, afición universitaria! #SoyDePumas pic.twitter.com/2baX4l0gOG — PUMAS (@PumasMX) March 5, 2020

Al ser un partido de alto riesgo, la directiva de Pumas decidió retener 13 mil boletos para garantizar la seguridad de los asistentes, dados los capítulos violentos que han existido entre las aficiones de ambos equipos en años pasados.

Cabe recordar que el juego estaba programado originalmente para disputarse el próximo domingo 8 de marzo; no obstante, debido a las manifestaciones que se realizarán en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Liga MX decidió cambiar de fecha y horario.

Recomendaciones de Pumas

Pumas también aprovechó sus redes sociales para hacer algunas recomendaciones para todas las personas que se darán cita el próximo viernes en el Estadio Olímpico Universitario.

Entre las principales recomendaciones se encuentran "los boletos con fecha impresa del 8 de marzo podrán ocuparse el día 6 sin problemas", los estacionamientos del Olímpico Universitario abrirán a las 15:30 horas", "No fomentes la reventa. Si no tienes boleto, no asistas al estadio"

¡Sigue estas recomendaciones y disfruta de nuestro partido ante América!#SoyDePumas pic.twitter.com/2kYpI97sEE — PUMAS (@PumasMX) March 5, 2020

Buscarán recuperar el liderato

Además de la gran pasión que se vive en este partido, este Clásico Capitalino será uno especial, pues ambos equipos se encuentran tratando de recuperar el liderato del Clausura 2020.

Tanto América como Pumas vienen de caer por goleada en la jornada pasada ante Necaxa y Tigres, respectivamente, por lo que quedaron ubicados en el segundo y quinto puesto de la tabla general.

Es por eso que este partido es importante de cara a lo que resta del torneo, pues el cuadro que pierda podría entrar en una mala racha que podría poner en riesgo su calificación a la Liguilla.

Cabe mencionar que, aunque uno de los dos equipos se lleve la victoria, si Cruz Azul hace el trabajo y gana su partido ante Tijuana, seguirán debajo del cuadro celeste.