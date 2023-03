Adolfo Bofo Bautista, quien fuera referente del Club Chivas, se fue contra el Atlas FC, a unas horas de que se juegue otra edición del Clásico Tapatío.

Para el Bofo Bautista, los rojinegros son un equipo insignificante que ni siquiera le gustaba festejar los goles que les llegó a marcar.

El exatacante ha despreciado en diversas ocasiones al cuadro de los Zorros, ya que para él, no están a la altura del Rebaño Sagrado.

“Lo he dicho muchas veces, el Atlas FC es un equipo que, en lo personal, se me hace un equipo insignificante”, indicó. Es más, cuando les anotaba un gol, “ni atractivo se me hacía festejarles”.

El Bofo desprecia al Atlas FC

Para Adolfo Bofo Bautista, quien fuera uno de los ídolos del Club Chivas en décadas pasadas, el Atlas FC no está a la altura del cuadro del chiverío.

Adolfo Bautista califica al cuadro de los Rojinegros como insignificante: “ni festejaba los goles contra ellos”, señaló en entrevista con Mediotiempo.

Así que el ex atacante no lo ve como un Clásico, pero contra el Club América “ahí sí se antojaba festejar, esos son verdaderos Clásicos”.

Vistiendo la casaca del Club Chivas, el Bofo Bautista le marcó tres goles a los Rojinegros y ninguno lo festejó.

Bautista en centenario de Chivas (@Chivas)

El Clásico Tapatío: ¿Quién llega mejor?

El Atlas FC se enfrenta contra el Club Chivas en juego de la Jornada 13 en otra edición del Clásico Tapatío, el cual se jugará en punto de las 21:10 horas de este sábado en el Estadio Jalisco.

Los Rojinegros se encuentran en el lugar 12 de la tabla de competencia en el Clausura 2013, con 12 puntos. El Club Chivas, por su parte, es séptimo lugar con 21 unidades.

El cuadro dirigido por Benjamín Mora, viene de golear al Club Puebla y los de Veljko Paunovic cayeron en el Clásico Nacional frente al Club América.

