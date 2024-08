Los Juegos Olímpicos de París 2024 nos regalaron otro polémico momento en una de las competencias más importantes de la justa, pues un Noah Lyles compitió enfermó de Covid-19.

Esta insólita situación dividió opiniones en redes sociales, pues mientras unos criticaron a Noah Lyles por competir enfermo de Covid-19, otros aplaudieron al medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Todo esto ocurrió en la final de atletismo de los 200m planos, cuando Noah Lyles de Estados Unidos terminó en el tercer lugar de la competencia.

Sin embargo, después de la carrera se anunció que Noah Lyles compitió enfermo de Covid-19, una situación muy polémica que está dando mucho de qué hablar.

Esta no es la primera polémica en la carrera del atleta de Estados Unidos, pues se ha caracterizado por tener una carrera llena de situaciones que dan mucho de qué hablar.

Sin embargo, esta no es la única polémica en la carrera del ganador de los 100m planos de los Juegos Olímpicos de París 2024, pues Noah Lyles hasta se metió con los jugadores de la NBA.

“Tengo que ver las finales de la NBA y ver cómo se les llama campeones del mundo. ¿Campeón mundial de qué? ¿Estados Unidos? No me malentiendas. Amo a Estados Unidos, por momentos, pero no somos el mundo”, dijo Noah Lyles.