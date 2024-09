Una atleta de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue víctima de violencia ya que su pareja la atacó con gasolina para prenderle fuego y terminó sufriendo graves quemaduras en la mayor parte de su cuerpo.

La ugandesa, Rebecca Cheptegei, fue trasladada de emergencia al hospital después de que su pareja sentimental la sorprendiera en su casa para prenderle fuego en Trans-Nzoia , Kenia.

Rebecca Cheptegei participó en la prueba de maratón femenina de los Juegos Olímpicos de París 2024 que se celebraron desde el 26 de julio al 11 de agosto. La atleta finalizó en el lugar 44 representando a Uganda.

Rebecca Cheptegei fue agredida por su pareja tras su participación en Juegos Olímpicos de París 2024

La atleta que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, Rebecca Cheptegei, fue quemada con gasolina por su pareja en su casa y el fuego fue tan intenso que el agresor también salió afectado.

Su pareja, Dickson Ndiema Marangach, la atacó el pasado domingo 1 de septiembre cuando Rebecca Cheptegei iba llegando a su casa con sus hijos, quienes se desconoce si también fueron heridos.

De acuerdo con informes, los vecinos de Rebecca Cheptegei llamaron a la policía y después fue trasladada al Moi Teaching and Referral Hospital en donde reportaron que había sufrido quemaduras en el 75 por ciento de su cuerpo.

Por el momento solo se sabe que la atleta olímpica se encuentra en cuidados intensivos luchando por su vida y que el agresor está internado en el mismo hospital.

El presidente del Comité Olímpico de Uganda manda mensaje sobre el caso de Rebecca Cheptegei

El presidente del Comité Olímpico de Uganda, Donald Rukare, mandó un mensaje a través de su cuenta de X y desaprobó la violencia contra las mujeres, deseando la pronta recuperación de Rebecca Cheptegei.

“Nuestra atleta olímpica Rebecca Cheptegei fue brutalmente atacada por su novio, sufriendo graves quemaduras. Actualmente ingresado en el hospital. Mantengamos a Rebecca en oración y deseémosle una recuperación completa. Digamos todos NO a la violencia especialmente contra las mujeres. Esto es totalmente inaceptable y condenamos este ataque totalmente injustificado. Juntos luchemos contra la violencia”, escribió Donald Rukare.

Esta no es la primera vez que una mujer atleta es violentada pues recordemos cuando Agnes Tirop fue apuñalada en 2021 por su ex esposo Emmanuel Ibrahim Rotich, cuyo juicio no ha terminado.