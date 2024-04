Pese a los cientos de mensajes para erradicar la violencia, la creación del Fan ID y el discurso despreocupado del presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, no hay semana en la que no hablemos de alguna pelea o conato de bronca en las tribunas del futbol mexicano. En el partido Atlas vs Chivas no fue la excepción.

El partido Atlas vs Chivas es considerado de alto riesgo, debido a la rivalidad que existe entre estos clubes vecinos. La estrategia de separar las porras en el Estadio Jalisco no fue suficiente, pues primero se registró un incidente entre aficionados rojinegros y después hubo una pelea afuera del inmueble.

En el partido Chivas se llevó el Clásico Tapatío, pero lo que pudo ser una noche de fiesta para las familias mexicanas fue opacada por la violencia, que no deja de hacerse presente en los estadios de la Liga MX.

El Clásico Tapatío se “calentó” por burlas, mensajes y hasta pancartas. Lamentablemente, los insultos verbales se extendieron al partido y derivaron en peleas dentro y fuera de la cancha.

Pelea entre aficionados del Atlas

No es la primera vez que los aficionados del Atlas dan de qué hablar en tema de violencia. Sin embargo, esta ocasión la pelea fue entre ellos y se registró en las tribunas del Estadio Jalisco, durante el partido ante Chivas.

En el video que circula en redes sociales se puede observar a los seguidores del Atlas golpeando a un aficionado que vestía una camisa amarilla.

En el video se pueden observar provocaciones de ambas partes. Además, se ven claramente los rostros de los involucrados, por lo que veremos si la Liga MX y el famoso Fan ID actúan.

Entre ellos se pusieron violentos 🥹 pic.twitter.com/6lsYHBfy6b — Susy Puentes (@susy_puentesof) April 28, 2024

La pelea entre aficionados de Atlas y Chivas fuera del Estadio Jalisco

En las inmediaciones del Estadio Jalisco se registró una pelea entre aficionados de Chivas y Atlas; un grupo de seguidores se involucró y comenzaron los empujones y gritos, hasta que llegó la policía a calmar los ánimos.

También en las inmediaciones del Estadio Jalisco, luego del partido entre Atlas y Chivas, un seguidor fue detenido por presuntamente golpear a una mujer. En el video se puede observar al seguidor en el suelo, mientras los policías lo rodean.

Los altercados dentro y fuera de la tribuna ilustran lo que ha sido el torneo mexicano, rodeado de violencia y con una seguridad endeble durante y después de los partidos.