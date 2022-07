El Atlas FC por fin hará su presentación en el Estadio Jalisco en este torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en el cual, por cierto, sigue sin ganar.

El bicampeón del futbol mexicano, el Atlas FC, recibe al Cruz Azul en la cancha del Estadio Jalisco, en un partido que pinta para ser uno de los mejores de la jornada.

Cabe mencionar que rojinegros y celestes se vieron las caras hace no mucho, en el Campeón de Campeones que ganó La Máquina en penales.

Cruz Azul y Atlas fueron campeones en 2021 (Twitter )

¡Gol de Cruz Azul!

Christian Tabó acerca a Cruz Azul en el marcador, el cuadro capitalino no se da por vencido y buscará empatar en los últimos minutos.

¡Gol del Atlas!

Julián Quiñones obtiene revancha después de lo ocurrido en la Supercopa MX y pone el último clavo en el ataúd para los celestes.

¡Gol del Atlas!

Jeremy Márquez, recién ingresado al terreno de juego, desempata el encuentro con un testarazo que dejó sin oportunidad a Jurado.

Cambios de Diego Aguirre en el medio campo y ataque de Cruz Azul

Diego Aguirre manda a la cancha del Estadio Jalisco a Christian Tabó y Rafael Baca, salieron Ángel Romero y Charly Rodríguez.

Los Rojinegros con la iniciativa del partido

El conjunto rojinegro se mantiene con la iniciativa del partido en la segunda mitad tras la expulsión de Rotondi. Cruz Azul espera una descolgada para atacar.

Arranca el segundo tiempo

Atlas buscará aprovechar la ventaja numérica para hacerse con su primera victoria, mientras que Cruz Azul peleará para sacar unidades del Jalisco.

Final de la primera mitad

Se termina la primera mitad y los jugadores celestes recriminan la decisión de Óscar Macías que los tiene con 10 futbolistas en el campo para el resto del juego.

🟨 Con esta amarilla cierra la primera parte del partido, los ánimos se calientan en la cancha tras la expulsión de Rotondi



🔴⚫ @atlasfc 1-1 @cruzazul 🚂



🔴 ¡EN VIVO! https://t.co/kU3FSPgnLt

📺Disfruta aquí: Canal 5 TUDN#AzulDePorVida | #SomosMásRojinegros | #TuApertura2022 pic.twitter.com/hcAdSvUJzO — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 16, 2022

El VAR deja con 10 a La Máquina

El VAR llamó a Óscar Macías para evaluar una entrada de Carlos Rotondi sobre Anderson Santamaría que terminó en tarjeta roja para el refuerzo de La Máquina.

Charly Rodríguez recibe tarjeta amarilla

Charly Rodríguez recibe tarjeta amarilla en los minutos finales de la primera mitad; deberá ir con cuidado en el tiempo complementario.

Sebastián Jurado rechaza disparo de Julián Quiñones

Sebastián Jurado reaccionó ante un disparo con mucha potencia por parte de Julián Quiñones y rechazó el remate hacia un costado.

¡Gol de Cruz Azul!

Santiago Giménez se levanta en el aire y con un remate espectacular empata el partido 1 a 1, alza la mano para ser llamado a Qatar 2022.

¡Gol del Atlas!

Ozziel Herrera aprovecha un cobro de tiro de esquina de Luis Reyes, y marca el primer gol del partido con un cabezazo certero.

¡Comienza el partido!

Rueda la pelota en el Estadio Jalisco para que inicien las hostilidades entre la escuadra dirigida por Diego Aguirre y la oncena de Diego Cocca.

Atlas FC vs Cruz Azul: Alineaciones

Atlas FC: C. Vargas, A. Santamaría, M. Nervo, E. Aguilera, J. Abella, É. Zaldívar, A. Rocha, L. Reyes, O. Herrera, J, Ocejo y J. Quiñones.

Cruz Azul: S. Jurado, J. Escobar, J. Domínguez, L. Abram, A. Mayorga, E. Lira, C. Antuna, C. Rodríguez, Á. Romero, C. Rotondi y S. Giménez