El Atlas FC quiere salir de la crisis en que entró después de que consiguió el bicampeonato y para eso parece que ha apostado por traer a un director técnico europeo, pero que ya fracasó en su primer intento en el Liga MX

Después de que se consiguió el bicampeonato, ganando los torneos de Apertura 2021 y Clausura 2022, el Atlas FC entró en decadencia, de la cual no ha podido recuperarse.

Diego Cocca, técnico que llevó al bicampeonato al Atlas FC, salió del equipo en septiembre del 2022, cuando los resultados comenzaron a venir a menos.

La directiva de los rojinegros, que forma parte de Grupo Orlegi, apostó trayendo de Malasia a Benjamín Mora, técnico mexicano que había triunfado en el futbol de Asia pero no se logró lo esperado así que el torneo lo cerró como responsable un técnico interino.

Ahora se apuesta, según el reportero David Medrano, por el técnico español Beñat San José, quien tuvo un mal paso por el Mazatlán FC, su primer equipo en México.

Atlas FC va por técnico que fracasó en México}

El Atlas FC tiene en su agenda el hablar con Beñat San José, técnico español, para que se haga cargo del primer equipo.

El cuadro rojinegro terminó la fase regular del torneo de Apertura 2023, en el lugar 17, de 18 posible al acumular sólo 17 puntos.

El último lugar fue el club Necaxa, con 15 unidades.

Beñat San José de 44 años, comenzó su carrera como entrenador, después de una nada destacada era como jugador en Arabia Saudita, para después pasar a clubes del continente americano como el Antofagasta de Chile, Bolívar de Bolivia, Eupen de Bélgica para en el Apertura 2021 tomar al Mazatlán FC.

El primer torneo con el cuadro de los Cañoneros terminó en el lugar trece y en el segundo sólo dirigió hasta la Jornada 8.

San José en estos momentos dirige al Bolívar de Bolivia, que está en segundo lugar del torneo nacional.

Atlas FC (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

¿Cuándo inicia el Clausura 2023?

El Apertura 2023 ha entrado en su fase final, jugándose el próximo jueves los partidos de Play In entre el Atlético de San Luis vs Club León y Club Santos Laguna vs. Mazatlán FC.

Después vendrán los cuartos de final en donde están clasificados de manera directa el Club América, Rayados de Monterrey, Club Tigres, Club Pumas, Club Chivas y el Club Puebla.

El torneo de Clausura 2023 inicia el próximo viernes 12 de enero.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok