El arte aparece cuando menos te lo esperas y en el Costa Rica vs Honduras de la Liga de Naciones de la Concacaf llegó con un tremendo golazo de la H, la asistencia fue de taquito en el aire y la definición de volea.

El resultado no fue el esperado para los hondureños, pero la celebración no faltó. Los asistentes al Estadio Toyota en Frisco, Texas, fueron testigos de un golazo de volea presidido por una asistencia de taquito en el aire: una auténtica obra de arte en el Costa Rica vs Honduras.

No habían pasado ni diez minutos cuando el show estalló en la Liga de Naciones de la Concacaf con un tremendo golazo de Michaell Chirinos, quien selló una jugada brillante de los hondureños para abrir el marcador en el Estadio Toyota.

¿Cómo fue el golazo de volea en el Costa Rica vs Honduras?

Costa Rica y Honduras se midieron en el Play off de la Concacaf Nations League; aunque perdieron, la H dio el primer golpe en el partido y de qué manera.

Edwin Rodríguez, con el control del esférico, hizo un recorte para deshacerse de su marca y mandó el balón al corazón del área, donde apareció Jerry Bengtson. De primera, el 11 realizó un taquito para servir a Michaell Chirinos, quien tampoco la dejó caer al césped y con un disparo lejano definió de volea.

La afición hondureña, que se encontraba detrás del arquero rival estalló al unísono, mientras Chirino corría con la boca entreabierta, aún con la sorpresa de lo que acababa de hacer.

La asistencia de TACO en el aire.



El GOLAZO descomunal de volea.



Una barbaridad lo que hizo Honduras, ante Costa Rica. 🇭🇳🥵pic.twitter.com/ghi3GBKxBO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 24, 2024

Pese al golazo de volea, Honduras fue exhibido ante Costa Rica

La emoción por la asistencia de taquito y el golazo de volea (10) duró poco para Honduras; Costa Rica respondió sólo dos minutos después con el tanto de Orlando Galo.

La sonrisa de los hondureños se apagó en la segunda mitad, Warren Madrigal (56) y Jefferson Brenes (62) sentenciaron el partido de Nations League con el 3-1 definitivo en el marcador.

En el otro juego de Play off de la Concacaf, Canadá venció por 2-0 a Trinidad y Tobago.