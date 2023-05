Canelo Álvarez se midió contra John Ryder en el Estadio Akron, el tapatío tuvo todo el apoyo de su familia y fanáticos.

Desde los primeros rounds, Canelo Álvarez conectó varios golpes directo al rostro del inglés, John Ryder quien no se daba por vencido.

No obstante, al paso de lo rounds, Canelo le dio un golpe fuerte en la nariz, mismo que le prvocó una fuerte hemorragua , además tenía varios golpes en el ojo que le provocaron hinchazón.

A pesar de estar sangrando y caer dos veces a la lona, permaneciendo varios segundos ahpi, John Ryder se levantó y culminó el combate al cabo de los 12 rounds.

El mismo Canelo Álvarez confesó al finalizar el combate, que el inglés dio su vida en la pelea y aunque lo golpeó varias veces, no se dio por vencido.

“Le pegué demasiado en la cabeza y no cayó. Siempre lo he dicho, cuando me pelean dan el 100%, se complica porque me suelen dar la pelea de su vida”, aseguró el tapatío.

Así quedó el rostro de John Ryder tras perder ante @Canelo Álvarez😳https://t.co/mHWD6QWSkr pic.twitter.com/eNRhb9zbgs — Claro Sports (@ClaroSports) May 7, 2023

Canelo Álvarez sobre John Ryder

Por otro lado, Canelo Álvarez reconoció las cualidades de su rival, John Ryder después de que se llevó el triunfo en el Estadio Akron por decisión unánime.

“Yo la pensaba así, es un rival (John Ryder) de mucho corazón tiene mucho que ganar, nada que perder.. me gusta darle este espectáculo a la gente porque se lo merece, estoy muy agradecido”, dijo ante todo su público en Jalisco.

John Ryder en la pelea con Canelo (Moises Castillo / AP)

Canelo Álvarez en su próxima pelea

Canelo Álvarez al culminar su triunfo, dejó claro que su próximo objetivo es nada más y nada menos que Dmitry Bivol, peleador ruso contra quien perdió el año pasado.

“Ya veríamos (si hay otra opción),obviamente en mi mente, en mi equipo, lo único que tenemos en mente es hacer esa revancha con Bivol, pero si no, están también las otras peleas importantes que hay por ahí”, dijo para ESPN.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok