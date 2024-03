Salomón Rondón, delantero del Pachuca alteró a los aficionados argentinos, de nuevo. Estos se dedicaron a criticar la Liga MX como acostumbran.

Todo por qué Salomón Rondón fue protagonista con el Pachuca en los Octavos de Final de la Concachampions, ya que anotó un hat-trick ante Philadelphia Union.

Y es que los aficionados albicelestes le recordaron su no tan grato pasado por River Plate, equipo en el que jugó antes de llegar al Pachuca.

“En México, cualquier muerto es figura”; fueron uno de varios comentarios que se pudieron leer sobre la Rondón y la Liga MX.

Cualquier perro de acá va a mechico y se convierte en leyenda....era verdad el meme — Cocoriver⚪🔴⚪🇦🇷⭐⭐⭐ (@cococeratista) March 13, 2024

Sin embargo, los argentinos se muerden la lengua, ya que por ejemplo: una de las figuras del futbol argentino, Darío Benedetto, no tuvo un gran paso por América, pero sí en Boca Jrs. Así podrían existir muchos casos y el debate no terminaría.

¿Quién es Salomón Rondón, goleador de Pachuca?

Salomón Rondón actualmente es el delantero del Pachuca, mismo que atraviesa un gran momento en la Liga MX y la Concachampions.

Sin embargo antes de llegar con el Pachuca, Salomón Rondón pasó por River Plate, en el que si bien logró ser campeón de liga, no logró consolidarse.

Y todavía antes, estuvo en la Premier League con el Everton, además en el futbol ruso en varios equipos e incluso en España con el Málaga y UD Las Palmas.

Salomón Rondón comparó la Liga MX con la Liga Argentina

Esta polémica entre argentinos y mexicanos por ver quién tiene mejor liga, no es novedad, inclusive Salomón Rondón ya estuvo envuelto en esta.

“Yo que he estado en distintos países, distintas ligas, lo digo sinceramente, no es demagogia, la Liga mexicana no tiene nada que envidiarle a ninguna liga del continente. Es una liga muy competitiva, con varios equipos peleando por salir campeón. La fase final, que se llama La Liguilla, es más picante, llama la atención”, comentó Salomón Rondón con respeto a la Liga MX.

RONDÓN ROMPIÓ EL SILENCIO DESDE MÉXICO 🗣️🇲🇽



🔴 Luego de irse de River y su posterior encontronazo con sus ex compañeros en un amistoso, Salomón Rondón habló de su salida del Millonario



💬 "La mexicana no tiene nada que envidiarle a ninguna liga. Yo terminé el 22 con River y el… pic.twitter.com/aJ5nc94huJ — Diario Olé (@DiarioOle) January 25, 2024

Por supuesto, esa declaración despertó la polémica entre aficionados argentinos y mexicanos, que se dieron con todo, para ver que liga es superior.