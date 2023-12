Luego de que Club Pumas avanzara a la semifinales del Apertura 2023 y cayera ante Club Tigres por el pase a la final, Antonio Mohamed habría presentado ya su renuncia.

De acuerdo con Claro Sports, Antonio Mohamed ya le habría comunicado a la directiva de Club Pumas su deseo de renunciar.

Aunque, hasta el momento de desconocen los verdaderos motivos por los cuales ha decidido dar un paso al costado; hasta el momento los felinos tampoco se han pronunciado al respecto.

Cabe recordar, que hace unos meses, surgió el rumor de que el Turco Mohamed tenía una oferta de Boca Juniors, pero más tarde lo desmintió

Sin embargo, esta vez se podría hacer realidad y sería uno de los motivos por los que el técnico decidió salir del cuadro universitario.

Antonio Mohamed con su camisa de la Virgen de Guadalupe (Tomada de video )

Antonio Mohamed y sus declaraciones sobre su estancia en Rayados de Monterrey

Antonio Mohamed aseguró que le dolió haber perdido con Club Tigres, pues estuvo al mando de Rayados de Monterrey y es un equipo al cual le guarda mucho cariño.

" No, soy técnico de Pumas, cuando gané la final America-Tigres, la festeja con América y no con Monterrey y es la misma situación, cuando le ganamos 3-0. Si te acuerdas de esa o no? Yo me acuerdo la que le ganó Monterrey en Concacaf”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, reconoció las capacidades de Club Tigres y añadió que a su equipo le había faltado la experiencia que a Tigres le había sobrado.

“Fuimos muy competitivos, con nuestras armas estuvimos cerca de hacerlo, fueron dos partidos muy parejeros, se definió por detalles....a nosotros nos faltó experiencia y a ellos les sobró”, sentenció.

Club Pumas en el Apertura 2023

Club Pumas fue un equipo bastante regular en el Apertura 2023, pues aunque tuvo altibajos, logró consolidarse y hacer mucho con una plantilla limitada.

Lograron avanzar a las semifinales pero se quedaron muy cerca de la gran final, pues cayeron ante Club Tigres.

