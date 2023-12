Club Pumas quedó eliminado a manos del Club Tigres en las semifinales de Apertura 2023, tras ello en conferencia de prensa, Antonio Mohamed explotó con un periodista quien le recordó su pasado con Rayados de Monterrey.

Antonio Mohamed no toleró la eliminación del Club Pumas en las semifinales y tras ello en conferencia de prensa, el timonel argenino explotó contra periodista tras haberlo hecho enojar por haberle recordado su paso por Rayados de Monterrey.

Y esque cabe recordar que el “Turco” tuvo paso como jugador de Rayados de 1998 al 2000, mientras como entrenador estuvo al frente del equipo del 2015 al 2018.

Antonio Mohamed explota contra periodista

En conferencia de prensa post partido, Antonio Mohamed expresó sus sensaciones de la derrota ante Club Tigres, sin embargo todo explotó cuando un periodista le recordó su pasado con Rayados de Monterrey.

Y esque todo sucedió, cuando el periodista le cuestionó si la eliminación le había dolido más por tener sentimiento rayado, entendiendo que perdió ante el odiado rival como lo fue el Club Tigres, por lo que Antonio Mohamed explotó y le respondió lo siguiente:

" No, soy técnico de Pumas, cuando gané la final America-Tigres, la festeja con América y no con Monterrey y es la misma situación, cuando le ganamos 3-0. Si te acuerdas de esa o no? Yo me acuerdo la que le ganó Monterrey en Concacaf” mencionó Mohamed.

Momento en que Mohamed se molesta porque le preguntan si le dolió la eliminación por su sentimiento raydo. pic.twitter.com/0YSKIq8Qjj — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) December 11, 2023

Títulos del Antonio Mohamed en la Liga MX

Antonio Mohamed ha tenido paso por varios equipos de la Liga MX, donde ya cuenta con varios títulos , siendo con Rayados de Monterrey con quien más ha brillado en su paso como entrenador.

El primer título de Liga MX, llegó cuando Antonio Mohamed dirigía a los Xolos de Tijuana en el 2012, aquella ocasión se coronó frente al Deportivo Toluca.

Posteriormente llegaría el segundo campeonato dirigiendo al Club América en el 2014, aquel torneo logró vencer al Club Tigres.

Y el tercer título de liga, lo consiguió con Rayados de Monterrey en el 2019 venciendo al Club América en tanda de penales. Además logró levantar dos Copa MX con el mismo Rayados en 2017 y 2020.

