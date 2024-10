El Club América cumple 108 años de historia, en los que se ha convertido en uno de los equipos más importantes de toda la Liga MX.

Sin embargo, el Club América también ha tenido muchos momentos polémicos que han dado mucho de qué hablar y ponen en riesgo su grandeza.

Una de ellas fue en su centenario, cuando estrenaron un himno que era una descarada copia del cántico del Sevilla, equipo de la primera división de España.

Y ahora, Ricardo Peláez, un directivo histórico de las Águilas, rompió el silencio sobre aquella gran polémica que le dio la vuelta al mundo del futbol por un presunto y descarado plagio al himno del Sevilla.

Ricardo Peláez rompe el silencio sobre el polémico himno del centenario del Club América

Ricardo Peláez rompió el silencio tras la polémica que surgió en pleno centenario del Club América, cuando estrenaron un himno que era la copia del cántico del Sevilla.

“Queda muy clara la estructura del Club América queda muy clara. Hay un dueño, un director de futbol de televisa, la presidencia operativa y directiva. En el tema del himno poco o nada me enteré hasta que salió”, inició Ricardo Peláez.

“No sabía que era parecido a otro. No tenía ni idea hasta que salió la nota. Sí, no conocía el del Sevilla. Así es. Tienes que aceptar la responsabilidad de todo, eres presidente de alguna forma deportivo y doy la cara y me hice responsable, pero no tuve nada que ver”, agregó en entrevista con ESPN.

¿Cómo es el himno que el Club América plagió al Sevilla?

La letra del himno del Sevilla es muy similar a la versión que estrenó el Club América en su centenario, por lo que la opinión pública se fue contra el equipo azulcrema y los acusó de plagio.

“Cuentan las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión su madre fue Sevilla y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán mi corazón que late gritando ¡Sevilla!, llevándolo en volandas por siempre a ganar.

Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte, la Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, Sevilla, Sevilla, aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad”, es el himno del Sevilla.

“Un 12 de octubre nació la leyenda un águila azteca empezaba a volar su plumaje sería azulcrema y su sangre guerrera los hizo temblar. con orgullo, pasión y coraje plantando las garras el vuelo emprendió el campeón de campeones nacía y hasta un continente su nombre le dio.

Y hoy vengo a verte campeón es el canto de tu afición soy América, yo soy América llevo el escudo en el corazón. América, América, América eres tan grande América hoy vengo a verte ganar más de 100 años de verte volar. ohhhhhh! ohhhhhhh! América, yo soy América llevo el escudo en el corazón. ohhhhhh! ohhhhhhh! América, yo soy América más de 100 años de verte volar”, es el himno del Club América.