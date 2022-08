Club Pumas volvió a vivir otro fracaso en el Estadio Olímpico esta vez contra Club Santos tras ser goleados 5-1. Por ello, Andrés Lillini se pronunció al respecto.

En ese sentido, Andrés Lillini reconoció que el desempeño fue malo y no lograron salir adelante como en otras ocasiones. Además dijo que el ánimo está por el piso.

“Jugamos mal, antes teníamos una marcha diferente que nos sacaban adelante”, aseguró en conferencia de prensa.

Por otro lado, dijo que nunca se le cruzó por la cabeza el renunciar: “No voy a renunciar , no soy un ignorante ni un mercenario. No quiero dejar a este grupo a la deriva, sería lo más fácil y dejar a la gente contenta pero soy bastante duro conmigo mismo”, mencionó.

“Ver que en esta semana de jornada doble podemos salir adelante. Nos sostienen o nos condenan los resultados”, dijo.

Además aseguró que Club Pumas no vive el peor momento pues se han visto en situaciones de mayor aprieto.

“No el peor momento fue cuando fuimos con Toluca que la gente se despidió muy mal de mi y en Necaxa de visitante”.

Andrés Lillini sobre los abucheos a Dani Alves

Andrés Lillini pidió que la afición no usara la violencia como forma de expresarse: “Entiendo pero casi me pegan en la cabeza con una botella. Pero no vengo para hacerles mal”.

“Hubo momentos peores y con la confianza de la directiva. Gracias a la gente que nunca nos da la espalda”, aseguró.

Por otro lado, se pronunció sobre los abucheos que recibieron Dani Alves y Julio González al finalizar el partido.

“No tengo problema en usar la palabra crisis. En cuanto a los abucheos no me parecen normales ni propios, Son jugadores que dejan todo, no están en buen momento como todos, pero no comparto.

Andrés Lillini dice que lo peor de Club Pumas es la parte defensiva

Andrés Lillini pidió paciencia a la afición: “Yo le pido a la afición que tenga paciencia y tranquilidad y no se enganchen con ninguna incitación a la violencia. Todo tiene un límite y somos humanos como todos”.

Asimismo, que lo peor de Pumas ha sido la parte defensiva: “Lo peor de Pumas es la parte defensiva”.

