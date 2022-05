Andrés Lillini, técnico de Pumas, no se aguantó más y mandó un mensaje a los detractores de su equipo en los medios, de quienes dijo: “son unos payasos y frustrados”.

“Yo no me dedico a contestarle a la gente que de mala fe, incentivando hasta a la violencia en Twitter y esas cosas, no le doy crédito ni identidad a cualquiera que quiera difamar, viven de eso”, mencionó Andrés Lillini.

Los Pumas lograron entrar al repechaje en la última jornada del Clausura 2022, al derrotar 2-0 al Club León con goles de Juan Ignacio Dinenno.

En los duelos de repechaje, el Pumas jugará en contra del Club Chivas.

Aunque antes disputará la final de la Liga de Campeones de la Concacaf frente al Seattle Sounders de la MLS.

Pumas: Lillini la dice payasos a sus críticos

Andrés Lillini, tachó de payasos a los críticos que han atacado al club y a su persona, en medios de comunicación electrónicos y redes sociales.

“A mí me enseñaron que la educación nada tiene que ver con el futbol y a esa gente que quiere que nos vaya mal, porque de eso viven, de lo mediático, de las payasadas, realmente no me sirven para nada”, aseguró.

Afirmó que muchas veces esas críticas, en el seno del equipo, “lo tomamos como fuerza para contrarrestar momentos difíciles”.

Indicó que quienes se manifiestan de esta forma: “Están frustrados. No tengo nada que decirles, nosotros nos dedicamos a trabajar para aquella gente quiere que nos vaya bien”.

Y finalizó con: “ Vivir con veneno no es conveniente , más en la etapa de la humanidad que estamos”.

Pumas: La era de Andrés Lillini en los Pumas

El argentino Andrés Lillini llegó a México en el 2001, para trabajar en las fuerzas básicas de Monarcas Morelia.

Después de irse a trabajar a Rusia y a Argentina, con el Boca Juniors, regresó para hacerse cargo del proyecto de menores en los Pumas en el 2017.

Tras la salida de Miguel González Michel del club universitario, Lillini tomó las riendas del primer equipo a mediados del 2020, en ese primer torneo, fue subcampeón al perder la final con el Club León.

Ahora está a las puertas de un título internacional para los universitarios, al disputar la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.