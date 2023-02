Diego Cocca recibió la recomendación de un par de joyas del Club Necaxa por parte de su ‘paisano’, Andrés Lillini, para el cambio generacional de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026.

Diego Cocca está al acecho de los futbolistas que formarán parte de sus primeras convocatorias para la Selección Mexicana, por ello, Andrés Lillini alzó la mano con dos jugadores que podrían venirle bien.

En entrevista para W Deportes, el estratega argentino del Club Necaxa puso en la mesa los nombres de Alexis Peña y Heriberto Jurado, jóvenes que han destacado con la camiseta de los hidrocálidos.

“Alexis Peña, el central derecho que compite muy bien, tiene juego aéreo, yo le di la cinta de capitán para que agarre ese liderazgo dentro de la cancha”, comentó.

“Heriberto Jurado es muy destacado, un extremo izquierdo pensando de acá cuatro años no, pero él tiene 18, este chico tiene futuro para seguirlo, ojalá le puedan dar minutos”, finalizó.

Andrés Lillini nunca tuvo contacto para dirigir las inferiores de la Selección Mexicana

Andrés Lillini nunca tuvo contacto con la Federación Mexicana de Futbol para dirigir a las categorías inferiores de la Selección Mexicana, así lo confesó en días pasados.

“No, te juro que nadie me ha dicho nada. No hay nada, no tengo problema en decirlo y estoy muy bien acá, enfocado y vamos para adelante”, comentó.

Tras la llegada de Diego Cocca al banco técnico del Tri, el ex entrenador del Club Pumas y hoy estratega del Club Necaxa sonó para formar dupla con el argentino de 56 años de edad.

México continúa con la búsqueda del próximo timonel que se encargará de desarrollar a los juveniles de la escuadra azteca rumbo al Mundial de 2026.

Andrés Lillini (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Club Necaxa: Siguiente partido en el Clausura 2023

Jornada 8 del Clausura 2023

Rayados de Monterrey vs Club Necaxa

Sábado 18 de febrero a las 17:06 hrs.

Estadio BBVA

