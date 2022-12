Andrés Guardado fue sincero sobre el desempeño de la Selección Mexicana en Qatar y aceptó que el fracaso les servirá para abrir los ojos.

Y es que, Andrés Guardado aceptó que el hecho de no haber pasado de la fase de grupos fue un fuerte golpe, pero podrían aprender de los errores.

Además, destacó que sería bueno cuestionarse sobre lo que se está haciendo mal a nivel deportivo, directivo e incluso de los medios de comunicación.

“El no haber pasado de la fase de grupos te deja un sabor muy amargo. No me atrevería a decir que ha sido bueno, pero sí a lo mejor que nos sirve para abrir un poco los ojos de lo que estamos haciendo en México, de lo que estamos haciendo a nivel de futbol mexicano en general directivos, entrenadores, prensa”, dijo previo a los Premios AS.

Andrés Guardado sobre el fracaso de la Selección Mexicana

Por otro lado, Andrés Guardado mencionó que el fracaso les podría ayudar a dar ese salto y finalmente conseguir pasar al quinto partido.

“Nos puede servir para ver qué nos hace falta para realmente dar ese salto, para cambiar un poco la mentalidad del futbolista mexicano y sobre todo del futbol mexicano para conseguir ese ansiado quinto partido”, agregó.

Andrés Guardado felicita Lionel Messi

Por otro lado, Andrés Guardado felicitó a Lionel Messi a pesar de que fueron derrotados por Argentina en su segundo partido del Mundial.

“Para todos los que amamos el futbol, él nos ha hecho disfrutar muchísimo más allá de los escudos, de las banderas, de todo eso. Si a ti te gusta el futbol, en algún momento disfrutaste con él, viéndolo jugar. Yo creo que no se le puede negar lo que él ha hecho a lo largo de su carrera. Para mí es un justo ganador”, concluyó.