Andrés Guardado, quien jugó cinco mundiales con la Selección Mexicana y ha vestido la playera verde más que ningún otro jugador quiere que sea un técnico nacido en México el que tome las riendas del Tricolor. Además, se dio tiempo de defender a Memo Ochoa.

Pero Andrés Guardado, más allá de la nacionalidad, siente que es mucho más importante que haya un buen plan de trabajo que respalde al nuevo DT de la Selección Mexicana.

El Betis de Sevilla, equipo al que pertenece Guardado, se encuentra en la ciudad de Guadalajara en donde jugará contra el Sevilla en un juego de carácter amistoso.

En la rueda de prensa previa, el volante de pierna zurda indicó que está de acuerdo en que el próximo técnico de la Selección Mexicana sea mexicano. Pero es más importante el plan que lo respalde.

“Sería importante que el técnico de la Selección conozca al jugador mexicano, que conozca el medio, al futbolista, porque tenemos una cultura muy peculiar y necesitamos a alguien que nos entienda”, mencionó.

Pero mencionó que lo más importante, “es que ojalá realmente haya un plan de trabajo que se vea hacia dónde vamos. Que las decisiones no sean de urgencia, sólo para tapar hoyos”.

Andrés Guardado quiere cambios en la FMF

Andrés Guardado no está cerrado que venga de fuera, “históricamente no hemos conseguido algo importante, más allá de la Sub 17. ¿Por qué no abrirse a gente que ha conseguido esto en otros lados?, que venga y que nos digan cómo lo hicieron”.

Pero antes que se dé cualquier paso, “hay que cambiar la mentalidad, mi deseo es que a la Selección le vaya bien y aprovechemos la localía en el próximo Mundial”.

Andrés Guardado, surgido del Atlas FC, además de haber jugado cinco mundiales tiene la marca de más juegos con la Selección Mexicana, con 179.

“Sigue siendo el mejor portero de México”



Andrés Guardado apoya a Memo Ochoa

Andrés Guardado se acaba de retirar de la Selección Mexicana después de jugar cinco mundiales.

A sus 36 años jugó la Copa del Mundo de Qatar 2022, y apoya a Guillermo Ochoa para que alcance su meta de estar presente en la Copa del Mundial del 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

Andrés Guardado indicó que hay que valorar lo realizado por Guillermo Ochoa, “porque nadie más que él se ha atrevido a su edad a irse a probar fortuna a Europa. Se pone de moda criticar por cosas que ni saben”.

Señala que los mismos medios y las redes sociales, “a veces ya quieren que un jugador que tiene dos buenos juegos ya esté en la Selección y no es congruente”.

Así que si Memo Ochoa sigue jugando, “y el siguiente entrenador lo ve en buen nivel, no veo por qué no lo deban llamar y los jóvenes deben de empujar para alcanzarlo”.

