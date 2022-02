Andrés Guardado, quien recién llegó a 500 juegos en Europa, ataca al periodismo mexicano tras afirmar que peridó credibilidad al hablar de la Selección de futbol de México.

En entrevista para Fox Sports, el veterano futbolista Andrés Guardado indicó que está acostumbrado a los ataques del periodismo nacional.

“A mí no me sorprende lo que se dice, quizá a lo mejor gente más joven le puede sorprender, a mí no”, comentó el jugador del Real Betis y capitán de la Selección de futbol de México.

Reiteró: “El periodismo actual es de mucho… show, de armar rating. Hablando objetivamente de las críticas, pues tengo mucho tiempo en Selección, cuando nos va bien, critican, cuando nos va mal, es igual”.

Andrés Guardado y Tecatito Corona (JORGE MARTINEZ / MEXSPORT)

Puso como ejemplo la era de Juan Carlos Osorio con la Selección de Futbol de México.

“Con Osorio íbamos muy bien en la eliminatoria, rompimos rachas de juegos sin ganar en Estados Unidos, y al final, porque empatamos un partido, o perdimos, se fueron encima”,comentó Guardado.

Así que por esto: “El periodismo pierde la credibilidad al no acordarse de esas cosas. Es una bola de nieve que crece y crece, y la gente se sube en ella, pero está bien, así son las cosas”.

Andrés Guardado quiere su quinto Mundial

Andrés Guardado es el segundo jugador con más partidos en Selección de Futbol de México y está por ser convocado a su quinto Mundial de Futbol , si es que México clasifica a Qatar 2022.

Pero Andrés Guardado no quiere ir a cumplir marcas: “No quiero ir a la Copa del Mundo, porque quiero jugar cinco Mundiales. Quiero ir para conseguir algo importante con la Selección, no quiero quedarme donde siempre nos hemos quedado”.

Andrés Guardado. (Eric Alonso / Mexsport)

¿Dónde se quiere retirar Andrés Guardado?

A sus 34 años de edad, Andrés Guardado sabe que el retiro de las canchas está cerca.

Su contrato con el Betis de Sevilla termina en junio y debe de buscar donde jugar de cara a la Copa del Mundo de Qatar .

Ya se vio, quiere irse en el Atlas Futbol Club: “Me gustaría retirarme en Atlas, voy a irme donde me den la oportunidad, no quiero estar donde no me quieran, iré a donde sienta que me quieran”.