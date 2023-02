André-Pierre Gignac es la grande figura del Club Tigres y aseguró que hay varios equipos, principalmente de la capital del país, que “están celosos” del poder económico que tiene el cuadro regio.

Y es que, tras ser cuestionado sobre lo que piensa de las críticas a Club Tigres por sus millonarios gastos, Gignac fue muy contundente.

“Hay mucho golpeteo, de que Tigres y Rayados ganan todo a billetazos”, dijo el entrevistador.

Después de eso, Gignac respondió de una manera muy peculiar: “O que la chin… no sean celosos”, exclamó el delantero galo, lo que desató las risas de todos los medios de comunicación presentes.

¿LOS CAPITALINOS SON CELOSOS DE LOS REGIOS?😳



Así respondió André Pierre Gignac, delantero de los Tigres al ser cuestionado sobre las quejas de la prensa capitalina sobre las inversiones de los equipos regiomontanos😂😂😂



📽 @marthacedillo pic.twitter.com/AvnM0pNd0V — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 7, 2023

André- Pierre Gignac sobre la llegada de Nicolás Ibáñez

Por otro lado, André- Pierre Gignac mencionó que se siente muy emocionado por la llegada de Nicolás Ibáñez a Club Tigres pues dejó claro que es un buen jugador.

“Es el último campeón, lo vi y no sabía que era tan fuerte, no lo voy a alabar mucho porque después lo van a subir a no sé dónde para matarlo después, no sabía que era tan fuerte”, dijo.

Asimismo, mencionó que Diego Cocca es un técnico con mucho conocimiento, aunque necesita adaptarse para poder conseguir buenos resultados con la plantilla que tiene.

“Eso se trabaja (el acoplamiento), se vive día a día, tenemos que trabajarlo, tenemos un entrenador que tácticamente sabe mucho, ha jugado con otros delanteros y ha terminado bicampeón, tiempo al tiempo, se tiene que adaptar, el equipo a él, él a mi y yo a él”, agregó.

Club Tigres y la millonaria cantidad que gastó en fichajes

Club Tigres fue el equipo que más gastó en fichajes de toda la Liga MX para este torneo, gastó cerca de 450 millones de pesos , tan sólo en dos de las tres incorporaciones que tuvo para este Clausura 2023.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok