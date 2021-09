André-Pierre Gignac se ha perdido los últimos partidos del Club Tigres por lesión; mismos en los que el equipo dirigido por Miguel Herrera no obtenido los mejores resultados.

Al ser cuestionado sobre si el equipo depende de Gignac para ganar, el futbolista francés considera que no es así, pues él no es Superman para hacer todo y ganar solo.

“Yo nunca creía en una dependencia de un solo jugador, eso no es verdad. No soy Superman. No me voy a quitar tres jugadores para meter un gol, pero soy el finalizador, entonces ahorita el equipo lo está haciendo muy bien”

André-Pierre Gignac