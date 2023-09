André Jardine habló luego de la derrota del Club América ante Club Tigres en un partido amistoso, el técnico habló de los problemas defensivos , aunque los minimizó.

Y es que, el Club América sufrió en el partido amistoso contra Club Tigres pero eso no fue algo que alarmara a André Jardine pues aseguró que el problema defensivo no es tan grave.

“Estamos muy bien, controlamos el partido...al último sufrimos un gol por algún problemita defensivo pero lo principal es controlar y generar ocasiones”, dijo a los medios de comunicación.

Por otro lado, dejó claro que el partido amistoso contra los felinos ya quedó atrás y ahora tiene que pensar en el nuevo reto que se avecina con el Clásico Nacional; Jardine dijo que estudiaría muy bien a su rival.

“Planear muy bien, estudiar muy bien al rival.. a partir de mañana comenzar a pensar en este partido”, aseguró el técnico del Club América.

Henry Martín (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

André Jardine sobre Henry Martín

Por otro lado, André Jardine prefirió no apresurarse y no asegurar que Henry Martín estará en el Clásico Nacional este sábado 16 de septiembre, p ues no quieren apresurar su recuperación y que empeore su estado de salud.

“Estoy intentando tener la calma, son lesiones que no fueron lesiones simples, no hay que apresurar porque una re lesión sería la peor noticia que podríamos tener. Entonces tener calma, vamos a ver cómo se presenta Henry el martes que entrenamos, que se sienta bien, que no sienta molestia en el gemelo, es un jugador muy importante para nosotros”, dijo.

Club América vs. Club Chivas: ¿Dónde y a qué hora ver el Clásico Nacional?

Club América y Club Chivas se enfrentarán en una edición más del Clásico Nacional en el Estadio Azteca; el encuentro se llevará a cabo el sábado 16 de septiembre.

El Clásico Nacional es sin duda uno de los partidos más esperados del Apertura 2023, por lo que promete estar lleno de acción y emociones. El partido tiene previsto comenzar a las 21:10 horas tiempo del centro de México.

