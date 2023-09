Álvaro Fidalgo, volante del Club América reveló que ha tenido varias ofertas para volver a Europa, hasta de equipos con posibilidades de jugar Champions League, pero no quiere irse de México, de las Águilas, sin ganar algo.

El canterano del Real Madrid expresó que se siente en deuda con la afición americanista y más porque fue señalado como el culpable de ser eliminados en la Liguilla pasada ante el Club Chivas.

Álvaro Fidalgo se fue expulsado en el segundo juego por las semifinales del Clausura 2023 entre el Club América y el Club Chivas y de ahí vino la debacle del equipo azulcrema que acabó siendo echado de las finales.

Ahora, en una entrevista a un canal de youtube español, ha mencionado que no quiere irse del Club América sin pagar su deuda.

Álvaro Fidalgo está arrepentido

El español Álvaro Fidalgo, volante del Club América, se dijo arrepentido por lo que sucedió en el Clásico de la Liguilla anterior ante el Club Chivas, donde fue expulsado y tratará de no irse de las Águilas sin ganar algo.

“La verdad es que tuve ofertas de varios equipos en España, en Europa, uno de ellos con posibilidades de jugar Europa League, pero la realidad es que la oferta no fue conveniente para el club”, dijo.

Mas el sentimiento que lo invade es el de estar en deuda, “lo que pasó en la Liguilla, me dolió y me costó recuperarme y por eso no quiero irme del club sin ganar algo. sé que no depende sólo de mí y que si llega una oferta buena la directiva lo pensará, pero en realidad quiero dejar algo para el Club América”.

Álvaro Fidalgo rechazó ofertas de equipos europeos para seguir en el @ClubAmerica.



Es un Americanista como nosotros.🦅 pic.twitter.com/O1jTWOqD3e — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) September 7, 2023

Los números de Álvaro Fidalgo en el Club América

Álvaro Fidalgo, de 26 años, llegó al Club América procedente del Castellón de la segunda división de España, ha pedido expreso de Santiago Solari, anterior técnico del equipo.

El volante juega su sexto torneo con el cuadro de las Águilas en donde sólo ha marcado seis goles, pero destacándose por dando orden al medio campo, anque muchos de sus méritos cayeron con la expulsiòn que sufrióen el Clásico Nacional jugado en Liguilla, y que le costó la eliminación al equipo, ante su odiado rival, el Club Chivas.

