Alexa Moreno tuvo una participación complicada en los Juegos Olímpicos de París 2024. Por eso mismo, una analista de TUDN destrozó a la gimnasta con unos comentarios fuertes.

No solo fue Alexa Moreno la única que tuvo un día difícil en la gimnasia de París 2024. Las mexicanas Ahtziri Sandoval y Natalia Escalera, también compitieron en el All Around.

Incluso, Natalia Escalera tuvo una lesión muy grave en un tendón, y pese a eso logró terminar su rutina. Al final de cuentas, ya no habrá participación femenina en la gimnasia en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero es importante, reconocer el esfuerzo y la hazaña de estar en este tipo de competiciones. Es decir, solo los mejores del mundo llegan hasta estos escenarios.

Analista destroza a Alexa Moreno por su participación en París 2024

La que no reconoció el esfuerzo de Alexa Moreno, fue una analista de TUDN que la destrozó por su participación en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

Estela de la Torre es una analista de Televisa, que se encargó de comentar lo que sucedió con Alexa Moreno en París 2024, y en un programa de TUDN le preguntaron si los aparatos de la justa podría afectar al rendimiento de la atleta, y esto contesto:

“Se me hace muy extraño, todos esos aparatos son franceses, ella (Alexa Moreno) ya ha competido en Europa conoce estos aparatos. Además son homologados por la Federación Internacional de Gimnasia. Extraordinariamente seguros. No hay pretextos con los aparatos, podemos ver a estrellas Simon Biles haciendo grandes cosas.”

La analista, Estela de la Torre, continuó criticando lo que Alexa Moreno comentó tras su participación: “No llegas a los Juegos Olímpicos a experimentar, y más si ya tienes 3 JJ.OO. Esta mal, son cuestiones que hay que analizar, ya no es una niña.”

"NO LLEGAS A EXPERIMENTAR A UNOS JJOO", @esteladelatorre analiza lo hecho por las gimnastas mexicanas🤯😳#ObjetivoDorado

¿Cómo le fue a Alexa Moreno en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Ahora pasemos a ver la participación de Alexa Moreno en estos Juegos Olímpicos de París. La mexicana compitió en el All Around de la gimnasia.

Es cierto que no fueron su mejor participación en Juegos Olímpicos, y es que las calificaciones lo prueban:

Salto: 13.949

Piso: 12.800

Barras: 12.633

Viga: 11.200

Además sufrió una caída que le restaron muchos puntos, lo que significó su adiós en París 2024. Pero como mencione antes, estar ahí ya es ganar.