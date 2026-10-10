América podría recibir una noticia importante de cara a su compromiso frente a Rayados de Monterrey.

Luis Ángel Malagón estaría listo para regresar a la titularidad este sábado 10 de octubre, cuando las Águilas reciban al conjunto regiomontano en el partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con información de Juan Carlos Ibarrarán, reportero de FOX, el guardameta mexicano volvería a ocupar un lugar en el once inicial del América, lo que representaría un paso importante en su proceso de recuperación y regreso a la competencia.

Luis Ángel Malagón regresaría tras 7 meses fuera de las canchas

Luis Ángel Malagón permaneció alejado de las canchas durante siete meses debido a una lesión que interrumpió su actividad y lo obligó a trabajar intensamente para recuperar su condición física.

Su posible regreso representa una noticia relevante para el América, pues Luis Ángel Malagón se había consolidado como uno de los elementos importantes del equipo antes de sufrir el problema físico que lo mantuvo fuera de circulación.

América vs Rayados: Luis Ángel Malagón apunta a volver a la titularidad con las Águilas. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Ahora, el arquero tendría la oportunidad de volver a defender la portería americanista en un encuentro de alta exigencia.

Guillermo Almada deberá elegir entre Malagón y Cota

La última palabra estará en manos de Guillermo Almada, quien deberá determinar si Luis Ángel Malagón está en condiciones de asumir nuevamente la titularidad o si prefiere manejar su reincorporación de manera gradual y seguir con Rodolfo Cota frente al arco.

El partido ante Rayados representa una oportunidad para que el América continúe con sus objetivos en el torneo, aunque la posible vuelta de su arquero añade un ingrediente especial a la preparación del encuentro.