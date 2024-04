El América lo hizo de nuevo, y ante la vista de todos, pues vencieron al Puebla con un gol que debió invalidarse por una mano de Javairo Dilrosun.

Que raro que el pésimo arbitraje de la Liga MX volvió a favorecer al América, que raro que ni siquiera se revisó en el VAR la clara mano de Javairo Dilrosun, que raro que las jugadas polémicas siempre se resuelven a favor de los de Coapa.

Y es que a los 21 minutos del partido de la jornada 17 de la Liga MX donde el Puebla recibió al campeón del futbol mexicano, Salvador Reyes empató el marcador con un gol precedido de una acción antirreglamentaria del ex jugador del Feyenoord.

Javairo Dilrosun entró al área entre dos jugadores del equipo local, pero al caer por la propia inercia de la jugada, le acomodó con la mano el balón a Salvador Reyes.

El jugador neerlandés emuló al Dios de los argentinos, Diego Armando Maradona, al meter la mano para hacer trampa. Solo que el Diego lo hizo en un Mundial contra Inglaterra y no contra el último lugar de la poderosísima Liga MX.

El VAR no funciona cuando es en contra del América

Habría que pedirle a la Comisión de Arbitraje una exhaustiva revisión del sistema de cámaras y comunicación del VAR, pues parece que no funciona cuando contra el América.

Sí, debe ser eso, tal vez el VAR de la Liga MX no funciona correctamente porque no encuentro otra explicación para no revisar la clara mano de Javairo Dilrosun antes del gol del América.

Lo de la noche del viernes fue algo ridículo, pues el árbitro del partido ni siquiera se tomó la molestia de ir al monitor a revisar la acción tramposa de Javairo Dilrosun.

Y lo que pasó después fue aún más ridículo, pues la Comisión de Arbitraje publicó los audios de la jugada acompañados de una explicación que no la cree ni el señor que no sabe las reglas del futbol, pero juega en el llano todos los domingos.

Según la Federación Mexicana de Futbol, el ex jugador del Feyenoord de Países Bajos contactó el balón “de forma fortuita y accidental”, algo totalmente falso, pues en el video se pude ver como le pega al balón con toda la intención de darle un pase a Salvador Reyes.

Y lo peor no fue la paupérrima explicación, sino la actuación de los árbitros del VAR, pues en ningún momento le sugirieron al silbante central rectificar su decisión.

Audios del #VARLigaMX I J17 @ClubPueblaMX 🎽 🆚 @ClubAmerica 🦅



En el minuto 21, en una jugada de ataque de América, la mano del jugador de América golpea accidentalmente el balón dentro del área.



Tras el análisis del VAR se reanuda el juego. pic.twitter.com/8ZJW2zOXjB — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) April 27, 2024

Pachuca contra el América, el arbitraje y la FMF en la Concachampions

Pachuca buscará su pase a la gran final de la Concachampions contra el América, el arbitraje y hasta contra la Federación Mexicana de Futbol.

Pachuca no solo deberá enfrentar al América y a sus ayudas arbitrales en las semifinales de la Concachampions, pues ahora, la Federación Mexicana de Futbol es un nuevo enemigo de los Tuzos.

Y es que la FMF y sus maravillosos directivos cometieron el brutal error de no revisar las fechas de su calendario para evitar que se empalmaran las fechas del Play In de la Liga MX y de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo de Guillermo Almada deberá jugar el martes contra los de André Jardine el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y el jueves el Play In de la Liga MX frente a Pumas.

Esto no es más que una supuesta mala planeación de la Federación Mexicana de Futbol que curiosamente volverá a atentar contra un rival directo del América.

Así como lo leen, otra ayudita para el América.