Álvaro Fidalgo por fin le ha abierto las puertas a la Selección Mexicana para un posible proceso de naturalización para poder representar a nuestro país a nivel internacional.

La Selección Mexicana se ha visto envuelta en una crisis deportiva que no había tenido en años, y todo apunta a que el problema es el jugador mexicano y su falta de talento.

Por ello, los dirigentes de la Selección Mexicana, se han fijado en jugadores como Álvaro Fidalgo para ser naturalizados y ser llevados al plano internacional para defender a nuestro país.

Álvaro Fidalgo es uno de los mejores futbolistas que hay en la Liga MX, pero con ese talento no le ha alcanzado para ser convocado por España, por lo que dirigentes de la Selección Mexicana buscan ‘robarlo’ para el futuro.

¿Qué dijo Álvaro Fidalgo sobre vestir la playera de la Selección Mexicana?

Álvaro Fidalgo se ha convertido en una de las mejores piezas del Club América que logró el campeonato en el Apertura 2023, y que además, se mantiene a flote en la búsqueda del Bicampeonato.

El nivel que ha mostrado Álvaro Fidalgo en México ha provocado que dirigentes, y aficionados se ilusionen con una posible naturalización del jugador:

“No me voy a meter en polémicas, no pienso más allá, España para mí, es prácticamente imposible, me falta crecimiento, pero no le cierro las puertas a la Selección Mexicana”: Álvaro Fidalgo.

Aunque Álvaro Fidalgo no le cerró las puertas a la Selección Mexicana, sus respuestas sobre si desea estar o no con el Tri fueron muy escuetas, pues su ilusión es vestir la camiseta de España.

¿Qué ofertas tiene Álvaro Fidalgo en Europa?

Álvaro Fidalgo se dio el tiempo en una entrevista para mencionar que tanto él como sus compañeros en el Club América han tenido ofertas de otros equipos debido al buen momento del equipo.

“Yo como mis compañeros hemos tenido ofertas, es normal, estamos muy bien futbolísticamente y seguramente llegarán más en verano”: Álvaro Fidalgo.

En las últimas semanas se ha mencionado que Álvaro Fidalgo sostiene ofertar del Real Betis de España, su país de origen, y también se ha dicho que clubes de Italia lo siguen de cerca.