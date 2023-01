Alexis Vega fue objeto de burlas en redes sociales tras presumir su nuevo tatuaje conmemorativo a su participación en el Mundial de Qatar 2022, su primero defendiendo los colores de la Selección Mexicana.

El jugador del Club Chivas no pudo dejar pasar la oportunidad de imprimir en su piel el logo del Mundial de Qatar 2022, luego de haber sido la primera ocasión que jugó un torneo de esta magnitud.

Sin embargo, la afición tundió a Alexis Vega por la calidad de su tatuaje y por su desempeño en la pasada Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Mediante algunas imágenes que circulan por Twitter, los seguidores mexicanos se han dedicado a llenar la caja de comentarios de la publicación señalando al atacante del Club Chivas.

“Que me diga quien es su tatuador… para no ir”, “ Tanto dinero y no pudo pagar un tatuador decente jaja” o “Se esperaba mucho de el en el mundial. Y solo quedó en evidencia que es un jugador muy normalito”, fueron algunas de las palabras hacia Vega.

Los aficionados tundieron a Alexis Vega por su tatuaje de Qatar 2022. (Captura de Pantalla / Twitter)

Alexis Vega: Consagrarse con el Club Chivas en el Clausura 2023 o ‘morir’ en el intento

Alexis Vega tiene una deuda enorme con el Club Chivas y su afición, pues desde su contratación, han pasado más penas que glorias en la Liga MX.

Por ello, el Clausura 2023 se asoma como la oportunidad para que el ‘10′ de la Selección Mexicana se reivindique con el equipo que lo ayudo a jugar su primer Mundial como profesional.

El torneo Clausura 2023 pretende ser uno con resultados positivos para el Rebaño Sagrado tras el cambio de administración en el club.

Además, si Alexis Vega quiere recibir la oferta de uno de los grandes de Europa, deberá consolidarse como uno de los mejores de la Liga MX de primera mano.

Alexis Vega (Edgar Quintana / MEXSPORT)

Alexis Vega: Estadísticas con el Club Chivas

Partidos jugados: 121

Goles anotados: 24

Asistencias: 23

