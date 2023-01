Todo inicio tiene su fin y en el caso de la carrera de José de Jesús Corona, figura y referente de Cruz Azul, parece que está cerca.

El veterano portero de 41 años de edad sigue mostrando un gran nivel, tanto que la salida de la mala racha de Cruz Azul vivida en el torneo pasado, donde fue goleado 7-0 por el Club América, coincidió con su regreso a la portería como titular.

Pero sabe que el adiós de Jesús Corona está cerca, porque las nuevas generaciones vienen empujando fuerte y también es natural darle paso a los más jóvenes.

El portero ha dicho que jugará este torneo de Clausura 2023, que está a punto de comenzar, y al final pensará si es momento de colgar los guantes o por qué no, renovar y seguir en el equipo cementero.

El adiós de Jesús Corona

José de Jesús Corona ha revelado que su adiós a las canchas está cerca y podría ser al final de este Clausura 2023 de la Liga MX.

En entrevista al portal Mediotiempo, Jesús Corona indicó que ha hablado con el ingeniero Víctor Velázquez, presidente del equipo y le ha dicho que espere a fin de torneo para tomar una decisión sobre su futuro.

“Tuve una plática con el ingeniero, le dije que me esperara para ver el tema físico; la idea es que pueda permanecer en la institución, ya veremos si me sigo sintiendo bien físicamente. Seré sincero y si no estoy al 100 por ciento, me haré a un lado”, comentó.

Chuy Corona ha ganado con los cementeros una Liga MX, dos Copa MX, una Supercopa MX, además de un Campeón de Campeones. Tiene una Supercopa de la Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

‘Chuy’ Corona levanta los brazos. (DAVID LEAH / Mexsport)

La carrera de Chuy Corona

José de Jesús Corona, quien a finales de mes cumplirá 42 años de edad, inició su carrera futbolística con el Atlas FC en el 2002, para en el 2004 ser contratado por los Tecos de Guadalajara.

En el 2009 fue fichado por el Cruz Azul, donde ha sido pieza fundamental jugando cinco finales y ganando un título de Liga, lo cual no se lograba desde 1997.

Con la Selección Mexicana ha estado presente en tres copas del Mundo, aunque no jugó ni un solo partido, pero fue el portero en el logro más grande del futbol mexicano a nivel internacional, la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok