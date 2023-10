La fiesta en el hotel de concentración de Chivas la semana pasada en Toluca, dejará mucho más problemas que los calculados. En el caso de Alexis Vega, además de tener que seguirle pagando su alto salario, o bien finiquitarle la totalidad de su contrato, el cual vence el 30 de junio del 2024, es ni más ni menos que la imagen institucional del equipo para sus principales patrocinados, Puma, MG y Caliente.

De hecho el departamento de marketing de Chivas hizo rápido la tarea de desaparecerlo en el banner de Grupo Caliente, pero solo en digital, en su página oficial, pero la imagen del parrandero sigue en los espectaculares que se pueden ver en todas partes de la República Mexicana.

Alexis Vega no aparece en el banner de Grupo Caliente

Alexis Vega sigue apareciendo en la página oficial

En el caso de la marca deportiva Puma sigue en sus anuncios, en puntos de venta, mismo caso que en las concesionarias MG, donde en algunas ya han desaparecido la gigantesca imagen del ex jugador de Chivas, pero no lo han podido hacer de folletería, espectaculares, etc.

Así que lo barato le salió caro a Chivas, pero eso sí, sin duda tomaron la decisión correcta. El miembro del Duo Tamarindo ya no volverá a jugar en el equipo, pero vaya que saldrá caro el divorcio.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok