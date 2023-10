Una leyenda de Club Chivas aseguró que las indisciplinas de Alexis Vega en el equipo se deben a problemas mentales, mismos que se resolverían con un psicólogo.

Y es que,Alexis vega está envuelto de nueva cuenta en escándalos por indisciplina, aunque el Club Chivas no reveló la situación específica, el jugador fue separado del plantel junto con Chicote Calderón y Raúl Martínez, es por eso que las críticas no se han hecho esperar.

Esta vez, fue la leyenda de Club Chivas, Ramón Ramírez quien justificó las acciones de Vega asegurando que se debía a problemas mentales.

“Yo sí le daba otra (oportunidad), hablaría con él, le daría una nueva oportunidad, insisto, son jugadores que no se encuentran a la vuelta de la esquina y creo que lo de él tiene que ver con una situación psicológica”, dijo.

Incluso aseguró, que él le daría una segunda oportunidad siempre y cuando tuviera atención psicológica para que se pueda convertir en un futbolista referente del Rebaño, todo esto lo dijo en entrevista con AS.

“Con ayuda mental para escaparse de estas tentaciones que pueda tener en la vida y pueda convertirse en un futbolista referente del Rebaño Sagrado”, añadió.

Alexis Vega of Guadalajara durante el partido Guadalajara vs Mazatlan FC, (Refugio Ruiz / Refugio Ruiz)

Ramón Ramírez sobre las indisciplinas de Alexis Vega

Por otro lado, Ramón Ramírez, leyenda de Club Chivas aseguró que con estas actitudes, Alexis Vega está poniendo en riesgo toda su carrera, pues no solo en el Rebaño sino también en la Selección Mexicana.

Además, está afectando su vida personal, su matrimonio y la vida de su familia, pues las especulaciones y críticas han estado a la orden del día.

“Por causas de indisciplina puede perder su propia carrera, ya no está en juego sólo el Guadalajara, sino la Selección Nacional, su vida familiar, la matrimonial, su esposa, sus hijos, su familia, sus papás, sus hermanos y su propia es la que está en peligro y debe poner mucho cuidado en eso”, sentenció para diario AS.

Alexis Vega no asume rol de líder

Finalmente, Ramón Ramírez aseguró que Alexis Vega no está asumiendo su rol de líder en Club Chivas, cuando debería de hacerlo.

“Pero cuando no sales de una, ya estás cayendo en otra y sobre todo el liderazgo que él debe imponer en Guadalajara, creo que me parece un poco delicado y me parece que a él le ha faltado asumir ese rol de líder dentro del plantel”, mencionó.

