Mientras algunos aficionados del Club Chivas mostraron su descontento con el equipo, previo al duelo ante Cruz Azul en el Estadio Azteca, hubo quienes siguieron respaldando al equipo.

Y hubo quienes agradecieron el apoyo, como Alexis Vega, quien tuvo un plausible gesto con un seguidor del Club Deportivo Guadalajara, antes y después del enfrentamiento ante La Máquina.

Mediante su cuenta de TikTok, el fan de las Chivas describió como contactó al goleador del Rebaño y hasta hicieron un intercambio.

“Lo mencioné en unos videos en Instagram y no me imaginaba que me fuera a contestar, pero hasta hicimos cambio: el video que grabé, por su jersey que usaría en el juego contra Cruz Azul”, explica el aficionado .

En el video presume la charla que sostuvo con el atacante rojiblanco y como él mismo le ofreció unos boletos para que pudiera asistir al Estadio Azteca.

Alexis Vega le dejó en recepción del hotel las dos entradas y el aficionado mostró una foto de los tickets a su nombre, cortesía de la figura del Guadalajara.

Alexis Vega (Christian Chavez / Christian Chavez)

El detalle de Alexis Vega continúa

Alexis Vega se mostró en todo momento abierto con el seguidor de las Chivas y le explicó donde lo vería al término del duelo contra Cruz Azul.

¿El motivo? Alexis Vega cumpliría su palabra y le daría su playera afuera del Coloso de Santa Úrsula. En un video tomado por otro amigo, se ve como le regaló su jersey y se despidieron con un abrazo.

Alexis Vega encajaría bien en Rayados, asegura Víctor Manuel Vucetich

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Rayados de Monterrey, habló del interés de fichar a Alexis Vega, delantero del Club Chivas.

No es un secreto que Alexis Vega interese a equipos del futbol mexicano y hasta de Europa; sin embargo, no es sencillo que el Guadalajara lo deje ir tan fácil.

“Es un jugador manejable, es un jugador sencillo. Sí con la particularidad que tienen todos los jugadores, que se sienten reyes del mundo, es la verdad… Sabe que tiene buenas condiciones, encajaría muy bien y a veces se equivocan”, declaró ‘Vuce’ para la RG Deportiva.