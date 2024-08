Ayer 22 de agosto, Alejandra Valencia sorprendió a todos al revelar que luego de ser medallista olímpica en París 2024 su beca por parte de la Conade fue reducida.

Esto generó una ola de indignación por parte de los fans mexicanos, sin embargo la Conade pronto respondió con un comunicado resaltando el apoyo económico que se le ha brindado a Alejandra Valencia.

Aunque miles de comentarios surgieron a raíz de la situación, la arquera mexicana volvió a usar sus redes sociales para aclarar algunos puntos sobre su postura.

¿Qué dijo Alejandra Valencia sobre la Conade?

A través de un video publicado en su cuenta oficial en Instagram, Alejandra Valencia aclaró algunos puntos sobre su declaración inicial a través de la plataforma de X: “Después del tuit que hice en la mañana y la respuesta que hubo, estoy en la necesidad de explicar todo lo que pasó porque nunca hablé de apoyos. Me refería a la beca que me bajaron”.

Luego de ser medallista olímpica, Alejandra Valencia explicó que su objetivo era hacer un llamado a la reestructuración en los tabuladores que indican el monto económico que recibirá cada atleta como una beca: “Las tabulaciones que hay para decir a ti te toca tanto, eso es lo que me estoy quejando, que se tiene que cambiar para futuro. No puede pasar eso. Llegué de París con una medalla de bronce y me dijeron: ‘¿sabes qué? te vamos a bajar la beca’, 20 por ciento me la bajaron”

Aunado a ello, la arquera mexicana resaltó que la Conade debería de ser un intermediario para que estos procesos sean más justos para los deportistas: “Por favor es lo que yo les voy a pedir, si pueden ser lo intermediarios y ayudar a la modificación y reestructuración de lo que es la tabulación de las becas, ya se con un análisis real, con especialistas, con metodólogos, con deportistas que puedan dar sus puntos de vista y digan si se puede cambiar o quitar”.

“No es posible que vengas de Olímpicos con una medalla y te bajen la beca, eso es lo que se tiene que revisar”, finalizó la doble medallista olímpica.

¿Cuál fue la respuesta de la Conade ante el video de Alejandra Valencia?

Hasta el momento, la Conade no ha emitido una nueva postura ante el video que compartió Alejandra Valencia en sus redes sociales.

Sin embargo, la Conade recibió muchas criticas en los comentarios del comunicado en el que desglosaban todo el apoyo que se le había otorgado a Alejandra Valencia durante el ciclo olímpico.