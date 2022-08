Alberto de la Torre, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) destapó todo lo que sucedió en la Copa Confederaciones 2005, lo que casi le cuesta el Mundial 2006 a la Selección Mexicana.

En la Copa Confederaciones de Alemania, sucedió el doping de los futbolistas Salvador Carmona y Aarón Galindo, ambos jugadores de Cruz Azul

Esta situación desató un escándalo a nivel mundial y puso en riesgo la ida del Tricolor a la Copa del Mundo que se celebraría el siguiente año .

Alberto de la Torre reveló los errores que se cometieron cuando sucedió el incidente del doping, que también tuvo que ver con un intento de golpe de estado en la FMF, orquestado por Guillermo Cañedo White.

Alberto de la Torre (EDGAR QUINTANA / MEXSPORT)

La FMF mintió, revela Alberto de la Torre

En entrevista con David Medrano, Alberto de la Torre confesó que cuando se enteraron del doping positivo de Salvador Carmona y Aarón Galindo, se dejó influenciar y mintió ante la FIFA .

“Los jugadores juraron y perjuraron en que no habían consumido nada, y se tomó la decisión de creerles, y fue un error, arriesgamos de más. Lo más fácil hubiera sido decir, salieron dopados vamos por la segunda prueba y metemos un buen abogado”. Alberto de la Torre. Expresidente de la FMF

Sospecha Alberto de la Torre, que hubo mano negra de un mexicano, dijo: “que representaba el futbol mexicano en Concacaf y FIFA”.

Esa gente después confirmó que fue Cañedo, llevo información a FIFA. “En el juego contra Argentina llega esta persona y me dice: ‘Diles a todos que digan que no, yo lo arreglo con Chuck (Blazer, entonces dirigente en Concacaf)’ y me hace firmar una declaración en inglés”.

Alberto de la Torre comenzó a sospechar que se había equivocado en confiar en esta persona: “Cuando hablé con Blazer comencé a dudar. Mandamos a México a los jugadores. Me manda a llamar Guillermo Cañedo a Miami, y me dice que sigue la bronca un poco fuerte y que puede haber un castigo importante”.

Y como punto culminante de esa charla le dijo: “Me gustaría, si es que vas a salir de la FMF, ser el siguiente presidente”.

La salvación de la Selección Mexicana

Con todo en contra, continúa su relato Alberto de la Torre, “estos personajes no contaban que yo tenía una buena relación con Josep Blatter (presidente de la FIFA) y Jimmy Goldsmith (asesor de la FMF) nos ayudó. Cuando nos iban a citar, le dije a Jimmy que me consiguiera una cita con Blatter”.

Cuando llegaron a Miami, donde estaba el dirigente de la FIFA, “a la primera persona que me encuentro ahí es al señor Cañedo, que se sorprendió al saber que me iban a recibir. Cuando entro con Blatter, acepté que mentimos y sólo le pido que no castigue a México”.

El presidente de la FIFA le recomendó al entonces presidente de la FMF no llevar abogados a Zurich, Suiza, la sede de la FIFA, donde iban a ser juzgados. Y le dijo: “Cuídate de los que tienes adentro, no de nosotros”.

En Zurich, Alberto de la Torre acudió junto con Decio de María, que era secretario general de la FMF y sin abogados. “Nos quitaron los celulares. Nos separaron… Yo ofrecí una disculpa, pero la Selección no tiene nada que ver…”.

La gente de FIFA les dijo que en tres días les darían la resolución, pero De la Torre volvió a hablar con Blatter y le pidió que les dijeran de inmediato cuál sería el castigo:

“Sentí que me iba a dar un infarto. Pensé que nos iban a sacar del Mundial.. Nos dieron una regañada, pero al final me multaron con 80 mil francos suizos (16 millones de pesos) y suspensión para los jugadores”, finalizó.

