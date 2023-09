Hace algunos días se filtró la noticia de que el ex portero del Club América, Agustín Marchesín, había pedido una gran cantidad de dinero si es que deseaban que volviera al equipo de las Águilas . El mismo que ganaba Memo Ochoa, pero lo cual ha negado el argetino.

Agustín Marchesín estuvo en el Club América del Clausura 2017 al Apertura 2019, saliendo de la institución cuando fue comprado por el Porto de Portugal. Justamente lo reemplazó Memo Ochoa.

En los últimos meses, después de su pase al Celta de Vigo, se ha hablado de un posible regreso del portero argentino al futbol mexicano, con clubes como Cruz Azul y el Club América interesados.

Las Águilas, todo parece indicar, son los que más cerca han estado de tener otra vez en sus filas al veterano arquero, pero se hablaba que las pretensiones económicas de este eran demasiado altas.

La ambición de Agustín Marchesín

Agustín Marchesín, se filtró, habría pedido para llegar al Club América, el mismo sueldo que ostentaba Memo Ochoa.

Esto obviamente hizo que el Club América desechara el regreso del argentino Agustín Marchesín.

Mas en entrevista para TUDN, Marchesín aclaró la situación y mencionó que en ningún momento pidió ese tipo de monto.

“Es bochornoso que se diga que uno quiera pedir más que Memo, para mí Memo es el Messi mexicano por llamarlo de alguna manera. Lo que presenta Messi para Argentina es Memo Ochoa para México, pues ha jugado muchos mundiales y ningún momento pediría ni siquiera la mitad”, mencionó en la charla.

No descarta el regreso a México, algún día, para jugar en el Club América: “Tengo un gran respeto y cariño al América para pedir semejante suma que no he ganado ni en tres años de mi carrera. Le debo mucho al américa, sigo hablando con gente del club y ojalá en un futuro podamos trabajar juntos, porque he salido bien del equipo”.

Guillermo Ochoa. (Osvaldo Aguilar / Mexsport)

Agustín Marchesín en el Club América

Agustín Marchesín llegó al Club América procedente del Club Santos Laguna en el torneo de Clausura 2017.

El portero argentino Agustín Marchesín estuvo en el cuadro azulcrema hasta el Apertura 2019, jugando un total de 131 partidos en todas las competencias, aceptando 132 goles. Mantuvo su valla invicta en 5 partidos.

Con el Club América ganó el torneo de Apertura 2018, venciendo en la final al Cruz Azul, además de la Copa México del Apertura 2019 y el Campeón de Campeones 2018-2019.

