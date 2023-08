A veces el futbol nos hace cometer locuras y tal fue el caso de unos padres fans recalcitrantes al Club América, que decidieron ponerle de nombre a su hija “Aguideame”, en honor a las Águilas.

“Aguideame” el nombre de una joven de 19 años, quien contó el motivo del porqué sus padres le pusieron así, donde todo tiene que ver con el Club América, equipo del cual son fans.

Cada persona lleva un nombre para ser identificada para lo que resta de su vida; sin embargo, hay nombres populares y otros no tan conocidos.

En ese sentido, el registro civil se ha caracterizado por dar a conocer qué nombres son permitidos y que otros no, aunque es un hecho que dentro de los nombres no permitidos, no se encontraba el de “Aguideame”.

Ya que esa conjugación de palabras, parece ser un nuevo nombre entre la población, del cual jamás nunca se había oído, hasta que lo dio a conocer a través de redes sociales.

La historia detrás del nombre Aguideame, en honor al Club América

Hace unos días, Aguideame dio conocer su historia a través de una encuesta en Facebook que llamó su atención. La pregunta era: ¿Cuál es el nombre más extraño que han escuchado en sus escuelas?

Entonces, la adolescente decidió exponer su caso, el cual se volvió muy popular en redes sociales, ya que señaló que su nombre en honor al Club América, ya que sus padres son fanáticos de las águilas.

Además indicó que tanto su mamá como su hermana llevan el nombre de “América”, por tanto, con Aguideame tuvieron que improvisar. Agregó que su padre inventó su nombre mediante la abreviatura de la palabra Águilas del América.

Aguideame, orgullosa de su nombre en honor del Club América

Aguideame señaló que se siente orgullosa de su nombre, pues considera que nadie más se llama así, por lo que se le hace un nombre único.

Además, la joven destacó que tras dar a conocer la historia de su nombre le llovieron un sin fin de comentarios y de reacciones en redes sociales tras su peculiar anécdota.

