Los festejos en Argentina siguen, pues cientos de aficionados abarrotaron las calle s para ver a los campeones del mundo en la caravana.

Los futbolistas de la Selección de Argentina iban en la parte de arriba en un autobús, saludando a los fans, cantando y celebrando.

Sin embargo, un video captó a varios aficionados esperando a la Selección en un puente, pero cuando el autobús pasó por ahí, un fanático saltó y logró caer donde etaban los jugadores.

No obstante, otro saltó de la misma forma pero no corrió con la misma suerte y cayó al suelo, pues no logró entrar al autobús.

Después de dicho incidente, se suspendió el desfile y los jugadores continuaron en helicópteros para evitar una desgracia.

“Siempre aparece algún idiota que le arruina la fiesta a todos. Alguien se tiro desde un puente al bus de la selección y eso cortó el desfile. Los jugadores siguieron en helicópteros”, se lee en Twitter.

