Una cascada de reacciones es la que ha provocado la salida de Giovani Dos Santos del Club América, y uno de los más felices con esta noticia es la afición azulcrema.

Así ha quedado de manifiesto en redes sociales, donde cientos de fans del América han mostrado su alegría por la salida de Dos Santos del equipo.

“Señor, me has mirado a los ojos”; “Al fin se va este petardo, fiesta azulcrema”; “Me arrepiento de haber pedido que llegara al nido, no vuelvas nunca tronco”, son algunos de los comentarios.

Tuit salida Giovani Dos Santos América

Fans recuerdan más la lesión de Giovani Dos Santos

No cabe duda de que Giovani Dos Santos decepcionó con su paso con el Club América, cuyos aficionados esperaban mucho con su fichaje.

Sin embargo, es muy probable que Dos Santos sea más recordado como jugador del América por aquel Clásico ante Chivas en la que sufrió una brutal lesión .

Así lo manifestó uno de los aficionados en redes sociales, quien señaló querer mucho a Giovani Dos Santos, pero reconoció que en Coapa fue un fiasco.

“Tqm Giovani dos Santos, pero nada más llegaste a abrirte la pierna”, señaló el usuario @masciaftfelix.

También hubo algunos fans que le agradecieron sus pocos goles con América, aunque también celebraron su salida del club azulcrema.

Tuit salida Giovani Dos Santos América

Los números de Giovani Dos Santos en el América

Giovani Dos Santos jugó un total de 42 partidos con el Club América (Liga MX, Concacaf Liga de Campeones y Leagues Cup), y sus números son paupérrimos.

En 42 encuentros disputó poco más de 2 mil 200 minutos, en los que sólo logró registrar cuatro goles y dos asistencias.

Ahora el mayor de los Dos Santos tendrá que comenzar a buscar un nuevo equipo para seguir su carrera, ya sea en la Liga MX o en el futbol del extranjero.