El golfista mexicano Abraham Ancer se va del PGA Tour y oficializa su llegada a LIV.

Este martes se ha confirmado una noticia que dejó a muchos asombrados, pero que pone al mexicano Abraham Ancer en LIV, luego de irse del PGA Tour.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el tamaulipeco explicó que ya se encuentra formando parte de LIV Golf Series.

La decisión ha sido catalogada como polémica, pero se una a quienes han dado ese paso en el golf.

¿Qué escribió el mexicano Abraham Ancer en su comunicado?

Esto fue lo que detalló el mexicano Abraham Ancer en el comunicado en el que reveló la noticia:

“Después de analizar cuidadosamente he tomado la decisión de unirme a LIV Golf”, destacó el tamaulipeco en su escrito.

Además, el golfista de Tamaulipas aprovechó para destacar y agradecer al PGA.

“Esta no fue una decisión que se tomó a la ligera, me siento muy afortunado y me gustaría agradecer al PGA Tour por todas las oportunidades que he tenido en mi carrera”, apuntó Ancer, de 31 años de edad.

Por último, en su publicación, el tamaulipeco agregó lo siguiente: “Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de seguir jugando el deporte que más amo”.

¿Cuándo podría comenzar la participación de Abraham Ancer con LIV Golf Series?

La primera aparición del mexicano Abraham Ancer en LIV Golf Series sería en un torneo en Portland, en los Estados Unidos.

De acuerdo a la cadena ESPN, quien detalló sobre esta competencia en Portland, esta misma se disputaría entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Con esto, el tamaulipeco dará un paso en LIV Golf, uniéndose a grandes nombres de este deporte como lo son:

Dustin Johnson

Phil Mickelson

Patrick Reed

