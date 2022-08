A Alexis Vega poco le importa marcar gol en el próximo enfrentamiento entre el Club Chivas y el Atlas FC, al menos eso dejó entre ver con los medios previo al Clásico Tapatío.

Alexis Vega llegó este jueves 11 de agosto a la ciudad de Guadalajara para reportar con el Club Chivas y preparar el próximo partido del Apertura 2022, donde se verán las caras ante el Atlas FC.

El delantero del Rebaño Sagrado se dijo estar contento y motivado para disputar el encuentro en contra de los Rojinegros , pero no le importa si no marca el fin de semana en la edición 285 del Clásico Tapatío.

“Puede que no haga gol, puede que sí, no sé, la verdad es futbol, todos queremos, pero si llega la oportunidad muy contento, sino, no pasa nada” sentenció.

El próximo sábado 13 de agosto, Chivas se jugará más que el orgullo en la cancha del Estadio Akron , pues sacar una victoria en casa es vital para las aspiraciones del equipo en el Apertura 2022.

Club Chivas: Números de Alexis Vega en el Apertura 2022

El Club Chivas ha sido un desastre en lo que va del Apertura 2022, y el mal momento que atraviesa el conjunto rojiblanco se ve reflejado hasta en sus mejores futbolistas.

Alexis Vega ha tenido una campaña muy discreta, registrando un solo gol y dos asistencias en 7 encuentros en los que ha participado bajo las órdenes de Ricardo Cadena.

Vega ha tenido una baja considerable en su rendimiento, pues hasta desde el manchón de penalti, el atacante de 24 años de edad no marca la diferencia .

Ahora, frente al Atlas FC, Alexis y compañía tendrán la oportunidad de darle vuelta a la situación o bien, sumergirse aún más en el fondo de la tabla general de la Liga MX.

Club Chivas. (Edgar Quintana / MEXSPORT)

Club Chivas vs Atlas FC: Datos del partido

Jornada 8 Apertura 2022 | Club Chivas vs Atlas FC | Sábado 13 de agosto a las 21:05 hrs. | Estadio Akron | A través de TUDN, Tv Azteca y Chivas TV

